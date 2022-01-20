В 2021 году в рамках программы газификации Кузбасса построено 27,58 км газопроводов, газифицировано 507 домов, 15 котельных переведено на природный газ (предприятия, объекты ЖКХ, промышленности).

«Перевод частного сектора на газоснабжение для Кузбасса – важный фактор в улучшении экологии. Люди получают возможность отапливать свои дома менее трудоемким способом и при этом экономить на топливе и коммунальных платежах. Изначально планировалось, что до 2024 года к газу будут подключены 10 тыс. кузбасских домовладений. Но мы приняли решение расширить технические возможности и бесплатно подвести газ к своему участку смогут более 12 тыс. жителей региона», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В рамках программы социальной газификации в 2022 году планируется подключить к центральному газоснабжению 2785 кузбасских домов в газифицированных городах и районах. В настоящее время специалисты газораспределительных организаций уже приняли 2166 заявлений от жителей.

Ознакомиться с перечнем домовладений и населенных пунктов, попадающих под программу, можно на портале Единого оператора газификации, официальном сайте министерства промышленности и торговли Кузбасса в разделе «Газификация».

С 24 января в рамках программы догазификации кузбассовцы, проживающие в газифицированных населенных пунктах, могут подать заявку на подведение газопровода к своему участку. Это можно сделать на сайте Единого оператора газификации или обратиться в газораспределительную организацию либо в МФЦ с пакетом документов. Нужно предоставить заявление о намерении заключить договор (заполняется при обращении в МФЦ); документ, удостоверяющий личность заявителя; ИНН; СНИЛС; документ, подтверждающий право собственности (аренды и т.д.) на земельный участок, либо выписка из ЕГРН; ситуационный план; документ, подтверждающий право собственности на объект индивидуального жилищного строительства (выписка из ЕГРН).

Если заявление на догазификацию подается представителем заявителя, то ему необходимо предъявить доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия.