В 2021 году в рамках программы газификации Кузбасса построено 27,58 км газопроводов, газифицировано 507 домов, 15 котельных переведено на природный газ (предприятия, объекты ЖКХ, промышленности).

«Перевод частного сектора на газоснабжение для Кузбасса – важный фактор в улучшении экологии. Люди получают возможность отапливать свои дома менее трудоемким способом и при этом экономить на топливе и коммунальных платежах. Изначально планировалось, что до 2024 года к газу будут подключены 10 тыс. кузбасских домовладений. Но мы приняли решение расширить технические возможности и бесплатно подвести газ к своему участку смогут более 12 тыс. жителей региона», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В рамках программы социальной газификации в 2022 году планируется подключить к центральному газоснабжению 2785 кузбасских домов в газифицированных городах и районах. В настоящее время специалисты газораспределительных организаций уже приняли 2166 заявлений от жителей.

Ознакомиться с перечнем домовладений и населенных пунктов, попадающих под программу, можно на портале Единого оператора газификации, официальном сайте министерства промышленности и торговли Кузбасса в разделе «Газификация».

С 24 января в рамках программы догазификации кузбассовцы, проживающие в газифицированных населенных пунктах, могут подать заявку на подведение газопровода к своему участку. Это можно сделать на сайте Единого оператора газификации или обратиться в газораспределительную организацию либо в МФЦ с пакетом документов. Нужно предоставить заявление о намерении заключить договор (заполняется при обращении в МФЦ); документ, удостоверяющий личность заявителя; ИНН; СНИЛС; документ, подтверждающий право собственности (аренды и т.д.) на земельный участок, либо выписка из ЕГРН; ситуационный план; документ, подтверждающий право собственности на объект индивидуального жилищного строительства (выписка из ЕГРН).

Если заявление на догазификацию подается представителем заявителя, то ему необходимо предъявить доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.