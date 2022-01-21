Новые меры введены из-за роста заболеваемости COVID-19, вызванного новым штаммом коронавируса «омикрон». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.

В соответствии с документом, с понедельника, 24 января, физкультурные и спортивные мероприятия в Кузбассе будут проходить без зрителей.

Руководителям специализированных организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе индивидуальным предпринимателям, необходимо подготовиться к переводу с 1 февраля на работу с непрерывным режимом изоляции 14 дней работников организаций или их подразделений с круглосуточным пребыванием взрослых (в домах для престарелых и инвалидов, интернатах, хосписах, домах и отделениях сестринского ухода, психиатрических больницах и диспансерах, психоневрологических диспансерах, отделениях паллиативной помощи), а также в домах ребенка и домах-интернатах для детей с ментальными нарушениями. Также с 1 февраля будет приостановлена деятельность отделений дневного пребывания учреждений социального обслуживания.

В общеобразовательных, профессиональных образовательных и организациях дополнительного образования нужно обеспечить термометрию, чтобы исключить пребывание учащихся и сотрудников с признаками ОРВИ. Необходимо подготовиться к возможному переводу учащихся на дистанционное обучение на случай, если санитарно-эпидемиологическая обстановка ухудшится.

Работодателям рекомендовано установить бесконтактные термометры на входе в организации, перевести на дистанционный режим работы не менее 30 % сотрудников, а также всех работников в возрасте 60 лет и старше; имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания); перенесших инфаркт или инсульт; беременных женщин. При возможности – предоставить им отпуска (за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для рабочего процесса). Собрания и совещания рекомендовано проводить в режиме ВКС или с минимальным количеством участников.

Для всех жителей обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

В коллективных средствах размещения (гостиницах, туристических базах и т.п.) необходимо предъявление QR-кода, подтверждающего прививку или перенесенный коронавирус, распечатанного сертификата о прививке с QR-кодом или о противопоказаниях к прививке от коронавируса, или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов.

Руководители организаций и предприятий, а также индивидуальные предприниматели, должны усилить санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе обеспечить проведение качественной уборки и дезинфекции помещений, салонов транспортных средств. Также необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, использование документов и QR-кодов, предъявляемых при посещении объектов и организаций общественного питания, торгово-развлекательных центров, объектов спорта, салонов красоты, кинотеатров и ночных клубов.

В случае дальнейшего ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса, Штаб по охране здоровья населения рассмотрит вопрос об отмене массовых мероприятий, проводимых в закрытых помещениях (театрах, кинотеатрах и кинозалах, концертных, цирковых и других организациях), а также о возможности введения других ограничений.