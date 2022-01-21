Управлением и подразделениями по вопросам миграции Главного управления МВД России по Кемеровской области предоставлено 765,5 тыс. госуслуг в сфере миграции, в том числе 32,1 тыс. – через Единый портал госуслуг и почти 250 тыс. – при обращении к специалистам МФЦ.



Наиболее востребованной государственной услугой остается регистрационный учет и снятие с учета граждан России по месту пребывания и по месту жительства. За ней обратились 434,5 тыс. человек.



Вторым по количеству обращений стало оформление паспорта гражданина Российской Федерации. В 2021 году было выдано около 120 тыс. «внутренних» и более 64 тыс. загранпаспортов.



Сотрудниками подразделений по вопросам миграции также было исполнено более 860 тыс. запросов по предоставлению адресно-справочной информации, поступивших от граждан и полномочных органов.



Кроме этого, в прошлом году выдано более 1 000 свидетельств участникам Государственной программы переселения соотечественников, 900 приглашений иностранным гражданам на въезд в Российскую Федерацию, 1 800 разрешений на временное проживание и 2 600 видов на жительство, а также 310 разрешений на работу и более 5 800 патентов для осуществления трудовой деятельности на территории РФ.



Более 5 300 иностранцев были приняты в гражданство Российской Федерации, большинство из которых – в упрощенном порядке.