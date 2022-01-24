В первом в этом году Всекузбасском родительском онлайн-собрании приняли участие губернатор Сергей Цивилев, министр образования Софья Балакирева, министр высшего образования и науки Кузбасса Ирина Ганиева, руководитель Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгений Окс, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального Роспотребнадзора Ольга Спинина, заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева и главный врач детской больницы Елена Воронина.

Спикеры рассказали о мерах профилактики распространения коронавируса, а также ответили на вопросы зрителей в комментариях. Больше всего родителей интересовало, сделают ли процесс обучения дистанционным.

«Переход на дистанционное обучение – это крайняя мера, которую можно вводить только после всесторонних консультаций со специалистами, это должно быть решение Штаба по охране здоровья населения. Сейчас у директоров школ есть полномочия перевести в режим онлайн отдельные классы или образовательное учреждение полностью, если заболеваемость превысит 20 %», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Евгений Окс сделал акцент на основных мероприятиях по профилактике распространения инфекционных заболеваний. Руководитель регионального Роспотребнадзора напомнил о том, как важно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования в образовательных организациях, правила личной гигиены и социальную дистанцию, а также масочный режим.

Заместитель министра здравоохранения Юлия Брежнева подчеркнула, что особую роль в профилактике коронавируса в образовательных организациях играют родители и призвала усилить внимание к здоровью детей. В частности, не пускать детей в школу или детский сад даже с минимальными признаками заболеваний. Также она подчеркнула, что дети дома общаются с родителями, бабушками и дедушками, и вакцинация сделает риск заражения минимальным.

Главный врач детской больницы Елена Воронина напомнила, что без справки от врача ребенок может оставаться дома до 5 дней, и рекомендовала воспользоваться этим правом.

Министр образования Кузбасса Софья Балакирева отметила, что со стороны образовательных организаций принимаются все необходимые меры для предотвращения заражения детей во время обучения: организован входной фильтр для своевременного выявления сотрудников и детей с признаками заболевания; проверена работа рециркуляторов; все помещения регулярно обрабатывают с применением дезинфицирующих средств; организовано ступенчатое расписание занятий и перемен, чтобы исключить пересечение потоков детей, а в детских садах организована групповая изоляция.

В каждом образовательном учреждении дополнительно проводятся совещания с сотрудниками, на которых еще раз проговариваются защитные санитарные мероприятия. С 20 января сотрудники министерства начали мониторинг выполнения этих требований.

Министр высшего образования и науки Кузбасса Ирина Ганиева подчеркнула, что все вузы и филиалы продолжают очное обучение, дистанционно обучаются группы, в которых выявлены заболевшие. Студенты активно вакцинируются, прививку поставили свыше 60 %, с 1 сентября 2021 года выявлено только 140 случаев заболевания коронавирусом.

Во Всекузбасском родительском онлайн-собрании участвовали свыше 7,9 тыс. человек. На самые актуальные вопросы, заданные во время онлайн-собрания, будут даны ответы в течение следующей недели.