В 33-м Международном фестивале команд Клуба веселых и находчивых «КиВиН – 2022», который завершился в Сочи, приняли участие восемь кузбасских команд. По итогам фестиваля одна прошла в Высшую лигу КВН, одна – в Премьер-лигу, еще две – в Первую лигу.

Всего в фестивале приняли участие 414 команд. Кузбасс представляли «Моя любимая» (КузГТУ), «Группа риска» (Новокузнецк), «Ради смеха» (Кузбасский Институт ФСИН РФ, Новокузнецк), «Копы» (Кемерово), «Зеленый чемодан» (Гурьевский муниципальный округ), «Челки» (Кемерово), «Казахstar» (КузГСХА), BAD BOYS (КузГСХА). Фестиваль проходил в два этапа. По итогам первого отборочного тура 91 команда получила шанс побороться за победу, из них четыре кузбасские.

Ребята из «Зеленого чемодана» на протяжении всего фестиваля демонстрировали высокий уровень подготовки и срывали овации зала. Теперь «Зеленый чемодан» примет участие в телевизионных играх сезона 2022 года на «Первом канале». Игры Высшей лиги КВН стартуют уже в феврале.

Это третья кузбасская команда, которая прошла в Высшую лигу КВН: в 1994–1996 годах Кузбасс представляли «Сибирские богатыри» из КузПИ (сейчас – КузГТУ), в 2010 году – легендарная команда «Кембридж».

Молодая команда «Моя любимая» (КузГТУ) примет участие в играх Премьер-лиги, второй по значимости Международного союза КВН. Команды «Группа риска» из Новокузнецка и кемеровские «Копы» прошли в Первую лигу.