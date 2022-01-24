105 учреждений культуры Кузбасса подключены к программе «Пушкинская карта»

На аппаратном совещании заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев рассказал об итогах реализации программы «Пушкинская карта». Из 200 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет с сентября 2021 года правом участия в проекте воспользовались более 118 тыс. человек.

«Это очень нужная и востребованная программа для нашей молодежи. Ребята смогут совершенно бесплатно посетить спектакли, выставки, концерты, мастер-классы – то, что им ближе и интереснее. Важно, чтобы проект охватил как можно большее количество молодых людей», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, проект стартовал в сентябре 2021 года, номинал «Пушкинской карты» составлял 3 тыс. рублей, в 2022 году – 5 тыс. рублей. С начала действия программы в нее вошли 105 учреждений культуры из всех 34 муниципалитетов. По данным сайта культура.рф, Кузбасс лидирует среди регионов Сибирского федерального округа по количеству учреждений, включенных в программу: на втором месте – Красноярский край (50 учреждений), на третьем – Новосибирская область (39).

В рамках программы проведено 2 754 мероприятия, на которые продано 139 574 билета. Учреждениями культуры получено 68,5 млн рублей. Наиболее активно включились в работу по реализации программы Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Калтан, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск, Междуреченск, Осинники и Мариинский муниципальный округ.

Наибольшей популярностью среди пользователей «Пушкинской карты» пользуются Кузбасский краеведческий музей, Новокузнецкий драматический театр, Театр Драмы им. Луначарского, Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва.

С февраля действие «Пушкинской карты» распространится на кинозалы. В рамках проекта можно будет смотреть фильмы из реестра, утвержденного Министерством культуры РФ, созданные при поддержке Минкульта России и Фонда кино, а также фильмы «Золотого фонда», снятые до 1991 года.

Афиша мероприятий, которые можно посетить в рамках проекта, размещена в мобильном приложении «Госуслуги. Культура» и на портале культура.рф. Кроме того, региональная афиша публикуется в Telegram-канале «Пушкинская карта: веди себя культурно в Кузбассе!».