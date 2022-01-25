Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.

Согласно документу для противодействия распространению коронавируса личный прием граждан и выездные приемы на территории региона временно будут ограничены.

Заместители губернатора и председателя правительства Кузбасса, а также руководители региональных исполнительных органов государственной власти будут проводить приемы в соответствии с утвержденным графиком в режиме прямой телефонной линии.

Главам муниципальных образований и органам местного самоуправления также рекомендовано проводить общение с жителями в режиме прямой телефонной линии. График необходимо утвердить до 26 января 2022 года.