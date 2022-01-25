Кузбасские студенты отмечают Татьянин день

В День российского студенчества поздравления принимают почти 26 тыс. молодых людей, получающих высшее образование в Кузбассе.

«Пусть специальность, которую вы избрали приоритетом для своей будущей профессиональной деятельности, способствует реализации личных амбиций, помогает строить успешную карьеру. Вузы Кузбасса могут стать для вас и взлетной полосой для научной карьеры. Главное – желание, возможности для реализации таких стремлений в нашем регионе созданы», – отметила в своем поздравлении министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Ганиева.

В Кемеровском государственном институте культуры состоялся ректорский прием. Благодарственные письма Миннауки Кузбасса, регионального Парламента и вуза за активное участие в творческой, научной, образовательной и общественной деятельности получили 65 студентов. Сюрпризом для участников мероприятия стало праздничное угощение в вузовской столовой: пироги, мандарины и старорусский витаминизированный напиток – сбитень.

В Кузбасском государственном техническом университете на ректорский прием кроме выпускников Горного института, отличников и активистов пригласили 29 студенток – Татьян.

В связи с пандемией частично мероприятия были переведены в онлайн-формат, а очные торжества проводились с соблюдением противоэпидемических мер и были ограничены по количеству участников.