В Кузбассе действуют медицинские центры «высокого риска» для оказания кардиологической помощи

Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с болезнями сердца 13 центров начали работать на базе медорганизаций в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Белове, Юрге, Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Осинниках, Междуреченске, Таштаголе и Мариинске. Их современное диагностическое оборудование значительно расширило возможности кардиологической службы региона.

«Создание таких центров дает возможность кузбассовцам вовремя проходить качественную диагностику на предмет сердечно-сосудистых заболеваний и оперативно получать специализированную помощь. Мы сможем понизить уровень смертности в регионе от сердечно-сосудистых заболеваний», – пояснил Сергей Цивилев.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения для центров приобретены 14 велоэргометров, 5 аппаратов УЗИ, 135 аппаратов холтеровского мониторирования ЭКГ.

Так, в Междуреченской городской больнице уже набрана группа пациентов, которые прошли необходимые обследования и получили консультации от специалистов Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша. В результате 3 человека направлены на коронарографию, 6 – на оперативное лечение в областной кардиоцентр.

В настоящее время для диспансерного наблюдения продолжается набор пациентов группы высокого риска после перенесенных инфарктов, инсультов, операций на сердце. Также в центр будут направляться те, у кого в результате пройденной углубленной диспансеризации выявлен высокий риск появления болезней сердечно-сосудистой системы.

Для жителей Тяжинского, Тисульского, Чебулинского и Мариинского муниципальных округов подобная помощь будет оказываться в Мариинской городской больнице. Центр открыт в поликлинике медорганизации.

В Центре высокого риска при Осинниковской городской больнице уже начали проводить исследования ЭКГ и 6-минутное тестирование, проводятся консультации кардиолога, корректировка лечения и выписка лекарств. В ближайшее время начнется проведение суточного мониторирования ЭКГ.

Напомним, помимо создания центров высокого риска, в 2021 году по нацпроекту «Здравоохранение» для кардиослужб региона закуплено более 70 единиц оборудования. Ежегодно врачи спасают более 25 тыс. пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проводят около 4 тыс. высокотехнологичных операций.