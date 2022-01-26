Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда более 20 млрд рублей на лекарства для больных коронавирусом. 80,2 млн из них будут направлены в Кузбасс.

Как указано в постановлении, свыше 15 млрд рублей пойдет на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах. Лекарства поступят в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации. Остальную часть – 5 млрд рублей – направят регионам на обеспечение лекарствами пациентов, которые получают амбулаторную медицинскую помощь (на дому) под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Дополнительное финансирование позволит обеспечить препаратами еще более 830 тыс. жителей страны.