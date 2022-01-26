Министерство транспорта Кузбасса подвело итоги работы в 2021 году

В минувшем году в регион шли поставки нового экологичного транспорта, строились масштабные объекты и транспортная инфраструктура.

«Мы ведем в Кузбассе активную работу по диверсификации экономики, важным фактором станет туристическая отрасль. Однако ее развитие невозможно без транспортной доступности, поэтому уделяем особое внимание качеству инфраструктуры и транспорта. В частности, этому будет способствовать поддержка по программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года», – подчеркнул Сергей Цивилев.

В юбилейном для Кузбасса 2021 году завершилась масштабная губернаторская программа обновления общественного транспорта. Всего с 2019 года парки автотранспортных предприятий Кузбасса пополнили 1205 новых автобусов различных классов и назначения. Одним из основных критериев при обновлении была его экологичность: более 60 % новых автобусов (732 единицы) работают на природном газе. Остальной транспорт соответствует экологическому классу EURO-5.

В рамках нацпроекта «Экология» в Новокузнецке запланировано приобретение 37 трамваев и 38 троллейбусов, а также строительство и капремонт объектов инфраструктуры городского электротранспорта. Уже приведены в порядок часть трамвайных путей. В 2021 году заключены муниципальные контракты на поставку 19 троллейбусов и 20 трамваев, часть транспорта уже пришла в город, остальные поступят в течение первого квартала 2022 года. Также в текущем году по нацпроекту будет приобретено 11 троллейбусов и 12 трамвайных вагонов, продолжатся работы на объектах инфраструктуры.

В 2021 году введен в эксплуатацию автовокзал в Белове. По инициативе губернатора объект включили в программу «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса», из областного бюджета выделено 174,9 млн рублей. Двухэтажное здание возвели на месте старого автовокзала, который демонтировали в 2012 году.

Одним из самых масштабных проектов в Кузбассе стало строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта имени А.А. Леонова в Кемерове, который ввели в эксплуатацию в 2021 году. Он позволил увеличить пропускную способность аэропорта более чем в 2 раза – с 200 до 460 пассажиров в час. Из аэропортов Кузбасса выполняются регулярные авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург, летом кузбассовцы могут летать в Анапу, Сочи и Симферополь. Также налажено авиасообщение с Египтом, Турцией, Таджикистаном, Киргизией, Узбекистаном. Пассажиропоток аэропортов Кузбасса в 2021 году достиг максимального значения – 969,3 тыс. пассажиров, что превысило показатели 2020 года на 92 %, 2019 года – на 11 %.

В 2022 году планируется завершить проекты реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Кемерово имени А.А. Леонова, строительства нового терминала аэропорта Новокузнецк имени Б.В. Волынова и начать работы на объектах. Также будет создан проект строительства нового аэропорта в районе Шерегеша.

Основное звено транспортного комплекса Кузбасса – железные дороги. В 2020 и 2021 годах эксплуатацию поступили 2 новых состава электропоездов ЭП2Д, которые отличаются повышенным уровнем комфорта и технической надежностью. Всего для пассажирских перевозок сейчас используется 21 состав электропоездов постоянного тока. С 2021 до 2023 годы инвестиции ОАО «РЖД» в развитие железнодорожной инфраструктуры и приобретение современного подвижного состава составят 52,1 млрд рублей.

В 2022 году планируется завершить капитальный ремонт железнодорожного вокзала в Междуреченске, начать работы по реконструкции станций Мариинск и Междуреченск. Для увеличения пропускной способности Восточного полигона в 2022 году запланировано начало работ на участке Артышта – Междуреченск – Тайшет.