В 2022 году компания АО «Стройсервис» намерена направить более 500 млн рублей на программы благотворительности в Кузбассе

В 2021 году платежи компании АО «Стройсервис» в бюджеты всех уровней составили 19 млрд рублей, в 2,5 раза больше, чем годом ранее. На реализацию благотворительных программ в регионе направлено 483 млн рублей (на 71 % выше уровня 2020 года), социальных программ поддержки трудящихся – 411 млн рублей (на 110 % выше уровня 2020 года).

В 2021 году по социальной программе 300 детей сотрудников всех предприятий АО «Стройсервис» три недели отдыхали на Черном море, в Анапе. Еще более 700 детей посетили лучшие детские лагеря Кемеровской области. Свыше 700 сотрудников предприятий отдохнули в лучших здравницах Кузбасса и Алтая, порядка 140 из них – неработающие пенсионеры. В 2022 году программой оздоровления смогут воспользоваться вдвое больше – 1300 человек – это каждый 10-й работник группы предприятий. Все сотрудники предприятий АО «Стройсервис» в январе получили полисы добровольного медицинского страхования с одинаковой страховой суммой на каждого 7,5 млн рублей, вне зависимости от того рабочий или руководитель. При этом тем, кто будет устраиваться, также бесплатно выдадут такой полис ДМС.

В 2021 году по программе благотворительности средства направлялись на поддержку образовательной сферы в регионе. Разрез «Березовский» профинансировал капитальный ремонт здания Куйбышевской общеобразовательной школы в поселке Рассвет. В селе Костенково разрез направил деньги на замену кровли здания школы, а в поселке Калачево – на ремонт и оснащение современным оборудованием школьных мастерских, строительство стадиона. Разрез «Шестаки» установил новые пластиковые окна в Урской школе Гурьевского района. «Шахта № 12» заменила отопительную систему в школе № 51 прокопьевского поселка Северный Маганак. В нескольких школах Прокопьевска, Прокопьевского, Новокузнецкого и Гурьевского районов предприятия АО «Стройсервис» выплачивают выпускникам и их учителям премии за высокие баллы по результатам ЕГЭ. Педагоги премируются и за новаторские достижения.

В 2021 году «Шахта № 12» завершила комплексное благоустройство сквера Победы и площади Мужества в Киселевске. Разрез «Барзасское товарищество» направил средства на обустройство Дома культуры в поселке Новостройка Кемеровского района. Разрез «Березовский» профинансировал реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса в Калачево. Этот спортивный центр обеспечит более 2000 жителей возможностью регулярно заниматься спортом. Разрез «Пермяковский» установил спортивно-игровые комплексы в отдаленных селах Евтино, Коновалово и Новодуброво Беловского района.

В прошлом году было расселено 142 дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Киселевске, Прокопьевске, Прокопьевском, Яйском и Яшкинском районах. На эти цели компания направила 265 млн рублей.

АО «Стройсервис» уже 20 лет выступает генеральным спонсором Федерации тайского бокса Кузбасса. Компания помогает спортсменам со всей России организовывать сборы и выезжать на соревнования различного уровня. Ежегодно только в Кузбассе муайтай занимаются более 4000 молодых спортсменов.

В 2022 году компания АО «Стройсервис» намерена направить более полумиллиарда рублей на программы благотворительности в Кузбассе. В том числе, на строительство моста через реку Аба в Спиченково и Дома культуры «Северный Маганак» в Прокопьевске, реконструкцию ДК поселка Металлплощадка в Кемеровском районе, благоустройство территории и развитие инфраструктуры центра отдыха «Салаирские плесы» в Гурьевском районе.

В 2022 году в Кузбасс вернется грандиозный международный рок-фестиваль «Герои мирового рока-3», который состоится в июле Кемерово.