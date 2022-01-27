Сергей Цивилев вместе с ветеранами возложил цветы к памятнику «Жителям блокадного Ленинграда»

27 января – день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 872 дня. В Кузбассе в рамках памятных акций проходят возложения цветов, классные часы, уроки мужества и тематические выставки.

Губернатор Сергей Цивилев вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, блокадниками возложил цветы к памятнику «Жителям блокадного Ленинграда» в Кемерове. Также в торжественной церемонии приняли участие спасатели, члены молодежных патриотических организаций «Юнармия», «Витязь», «Волонтеры Победы», юнармейцы Поста №1, школьники, активисты школьных музеев, жители Кемерова. В рамках акции «Ленточка Победы Ленинграда» волонтеры раздали памятные ленты.

В Мысках на мемориале «Тыл-фронту» прошел митинг «Незатихающее эхо войны». В нем приняли участие представители трудовых коллективов, общественных организаций, учащиеся учебных заведений, жители города. Память погибших почтили минутой молчания, к мемориалу жители возложили цветы.

В учреждениях образования и культуры Березовского проходят часы памяти, на которых школьникам рассказывают о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного Ленинграда. В Центральной городской библиотеке прошла встреча учеников лицея № 15 с жительницей блокадного Ленинграда Ларисой Клименковой, детьми войны Розалией Волосатовой и Людмилой Балакиревой, а также представителями Совета ветеранов. Ребятам рассказали о голоде в осажденном городе, Дороге жизни, о 125 граммах блокадного хлеба по карточкам, о том, что даже в таких условиях дети продолжали учиться и помогать взрослым.

Завершается акция памяти «Блокадный хлеб». В муниципалитетах прошли уроки памяти, беседы, оформлены стенды, стенгазеты, в библиотеках организованы выставки книг, получателям социальных услуг продемонстрированы документальные и художественные фильмы.

В настоящее время в Кузбассе проживают 5 участников Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», и 133 человека, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Сотрудники органов социальной защиты населения провели обследование социально-бытовых условий проживания ветеранов и передали персональные поздравления от муниципалитетов.

В учреждениях культуры концерты, историко-литературные чтения, спектакли, уроки памяти и мужества, интерактивные тематические занятия, виртуальные выставки продлятся до конца месяца. Так, в Кузбасском центре искусств для детей из детского дома № 105 Кемерова состоится выступление кузбасских писателей, ребятам покажут фильм о событиях блокадного Ленинграда.