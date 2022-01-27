В 2022 году по поручению губернатора в Крапивинском округе завершат строительство водопровода

Об этом сегодня на встрече с губернатором рассказала глава Крапивинского округа Татьяна Климина. Она отметила, что за 3 года по проекту проложено 18 км сетей, построено два резервуара для чистой воды по 700 кубометров каждый, реконструировали и капитально отремонтировали насосную станцию 1 и 3 подъемов, проложено более 10 км сетей с установкой пожарных гидрантов.

«Завершение проекта позволит решить многолетнюю проблему обеспечения качественной водой жителей Крапивинского округа», – сказал Сергей Цивилев.

В целом в округе за 3 года проведен ремонт и замена ветхих водопроводных сетей общей протяженностью более 22 км. Выполнен капитальный ремонт котельной пгт Зеленогорский, приобретены и заменены 24 котла в котельных округа.

Как сообщила Татьяна Климина, основной отраслью экономики Крапивинского округа по-прежнему остается сельское хозяйство. На предприятиях и в крестьянских (фермерских) хозяйствах ежегодно увеличивается валовый объем продукции. Только за последние 3 года урожайность зерновых и зернобобовых культур выросла с 59,1 тыс. тонн до 85,2 тыс. тонн, средняя урожайность – с 19,5 ц/га до 27,1 ц/га.

За это время было приобретено 133 единицы техники и прицепного оборудования, возведено 3 зерносушильных комплекса и 8 складов, введен в эксплуатацию новый животноводческий комплекс на 400 голов в ООО «Агрохолдинг «Кузбасский». В оборот введено 5,5 тыс. гектаров пашни.

«За последние 2 года в округе сложилась благоприятная экономическая ситуация в сельском хозяйстве, это позволило сделать всем хозяйствам существенный рывок в своем развитии. На этот год мы ставим себе амбициозные задачи, прежде всего – вернуть до 100 % земель в сельскохозяйственный оборот и увеличить урожайность до 40–45 центнеров с гектара в среднем по хозяйству», – рассказал агроном крестьянско-фермерского хозяйства «Золотая нива» Константин Брюхачев.

Важную роль в развитии отрасли играет грантовая поддержка. Житель Крапивинского округа Сергей Полухин обращался к губернатору за помощью в развитии мясного животноводства. В 2021 году аграрий по итогам конкурса «Агростартап» получил грант на 4 млн и закупил 100 голов молодняка крупного рогатого скота. Еще два гранта в числе шести кузбассовцев в 2020 году получили два жителя Крапивинского округа.

Существенные преобразования в округе стали возможны благодаря реализации национальных проектов, областных и муниципальных программ. Большое внимание было уделено социальной сфере. Так, была реконструирована Шевелевская средняя школа, финансирование составило 121,9 млн рублей из областного бюджета и 7,8 млн рублей – из местного. Капитально отремонтирован спортивный зал Мунгатской основной школы.

«Сергей Евгеньевич, мы выполнили Ваше поручение и отремонтировали пол и крышу в Борисовской средней школе. Ремонт сделали, получилось все хорошо. Довольны и педагоги, и родители, и дети», – сообщила глава округа.

Сергей Цивилев поддержал просьбу председателя родительского комитета поселка Крапивинский Натальи Козутиной провести капитальный ремонт Крапивинской начальной школы. «Постараемся вам помочь, как только получим положительное заключение на проект, определимся со сроками», – сказал Сергей Цивилев.

В 10 школах округа открыты центры «Точка роста», в них обучаются более 2 тыс. детей. В двух школах для тысячи учеников установлены компьютерные и интерактивные доски в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Обновлено 10 школьных автобусов.

В Крапивинском Доме детского творчества открылись детские объединения «Аэромоделирование» и «3D-моделирование», в Борисовской школе – «Школа туризма». Отремонтированы Борисовский, Тарадановский и Зеленовский дома культуры, обновлена материально-техническая база. Кроме того, в Крапивинском и Зеленовском ДК открыты 2D- и 3D-кинозалы.

По программе «Комфортная городская среда» благоустроено 9 придомовых территорий и 3 общественных пространства, в рамках инициативного бюджетирования реализовано 27 проектов. Кроме того, установлено 19 детских и 8 спортивных площадок. По мнению многодетной мамы из Зеленогорска Светланы Михель, изменения очень заметны: многое сделано для развития физической культуры и спорта, комфортного отдыха людей. «На спортивных площадках занимаются не только дети, но и взрослые, а также жители старшего поколения – всем хватает места».

За 3 года в округе введено 18 тыс. кв. м жилья. В том числе 2 многоквартирных дома в поселке Крапивинском построены для льготных категорий граждан, продолжается строительство третьего.

Обновления коснулись и системы здравоохранения. В округ поступило 9 новых автомобилей, в том числе 5 машин скорой медицинской помощи. Приобретен передвижной флюорограф. Введена в эксплуатацию вертолетная площадка. В 2021 году в поселке Зеленовском построен модульный ФАП.

Немаловажным вопросом для округа является ремонт дорог. Подобные обращения крапивинцы неоднократно оставляли губернатору лично и в социальных сетях. Теперь заасфальтирован участок дороги «Панфилово – Крапивинский – Борисово» протяженностью 16,8 км. Отремонтировано асфальтобетонное покрытие улиц Кооперативной, Мостовой, Советской, Пятаковича и Островского в поселке Крапивинском, всего 6,4 км.

Кроме завершения проекта по водоснабжению пгт Крапивинский, в 2022 году планируется строительство жилых домов, биатлонного комплекса, нового детского сада в поселке Перехляй, ремонт начальной школы в поселке Крапивинском.