Многопрофильная больница в Междуреченске построена почти на 50 %

Больница рассчитана на 186 койко-мест. Проектом предусмотрены отделения хирургии, гинекологии, травматологии, терапии, диализный центр и операционный блок, реанимация, приемное отделение, первичное сосудистое отделение.

«Эта больница необходима городу. Здесь для междуреченцев будет создан современный лечебно-диагностический больничный комплекс. В 2021 году объект вошел в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, федеральная поддержка поможет завершить строительство до конца текущего года», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Напомним, в рамках программы социально-экономического развития на строительство семиэтажного здания больницы в Междуреченске в 2021 году из федерального бюджета уже направили 400 млн рублей, еще 300 млн рублей будет выделено в 2022 году. Из областного бюджета финансирование составило 143 млн рублей.

Стены здания уже готовы, работы по монтажу окон выполнены на 97 %, по устройству кровли – на 95 %, фасад утеплен на 90 %, системы отопления готовы на 95 %, теплоснабжения – на 90 %, вентиляции – на 86 %, водоснабжения – на 85 %, водоотведения – на 80 %, смонтировали 80 % наружных дверей, перегородки смонтированы на 75 %.

В настоящее время продолжается монтаж перегородок, утепление фасада, устройство полов, монтаж внутренних систем (вентиляции, отопления, водопровода, канализации, электроснабжения, кондиционирования) и наружных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации). На площадке ежедневно задействовано около 120 рабочих.

В 2021 году для больницы приобрели новое медицинское оборудование на 100 млн рублей, аппаратура еще на 100 млн рублей – в стадии закупки. Всего на оснащение многопрофильной больницы в Междуреченске из областного бюджета будет направлен 1 млрд рублей.

Активно идет укомплектование новой больницы кадрами. За последний год уже приступили к работе рентгенолог, эндокринолог, два кардиолога, гинеколог, уролог, инфекционист, эндоскопист, терапевт, педиатр. Все они переехали в город из других территорий и ведут приемы в профильных отделениях города.

В 2021 году в Междуреченске значительно усилена фельдшерская служба, после окончания обучения приняты на работу сразу 18 специалистов. Заключены 6 ученических договоров со студентами, которые сейчас учатся в ординатуре. Междуреченская городская больница выплачивает им стипендию, затем молодые специалисты будут работать в городе.