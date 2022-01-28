Сегодня министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский провел рабочее совещание по развитию «Программы лояльности для жителей Кузбасса» в спортивно-туристическом комплексе «Шерегеш». В совещании участвовали представители дирекции «СТК «Шерегеш», бизнеса, а также инвесторы.

Программа действует в тестовом режиме уже 10 дней. За это время в ней зарегистрированы 296 человек. По банковским картам, принимающим участие в программе, уже оплачено 308 проходов через турникет. С 18 января стартовал первый тестовый этап программы, в котором участники могут получить скидку на разовый подъем на подъемниках в секторе Е при оплате через турникет, с 25 января к программе подключены подъемники подхватывающих канатных дорог (станции нижняя, средняя и верхняя). В дальнейшем планируется подключение скидок на услуги ски-пассов, прокатов, а также гостиниц, кафе и ресторанов.

Программа рассчитана на длительный срок и предусматривает переход на цифровую процедуру регистрации. Кроме того, единожды зарегистрировав банковскую карту в программе лояльности, потребитель будет автоматически получать скидку и на другие услуги по мере их подключения к программе.

«Когда появилась программа лояльности, мы обсуждали ее со своими партнерами. Зачем нам нужно участие в программе? Во-первых, поддержать туристов, которые приезжают не издалека. Сейчас, в более низкий сезон, бизнес мог бы сбалансировать просадку по количеству туристов. Во-вторых, мы видим, что многие туристы экономят на питании, отдавая деньги на подъемник. Но ведь можно взять с собой термос с бутербродами. Мы спокойно к этому относимся. Возможно, скидка позволит нашим гостям уделять больше внимания полноценному, всестороннему отдыху», — отметил директор бара «Горный патруль» в Шерегеше Константин Кошкин.

Кроме того, директор УК СТК «Шерегеш» Алексей Стоянов уточнил, что в настоящее время рассматривается возможность предоставлять льготы пенсионерам для поддержки активного образа жизни. В перспективе предусмотрено расширение числа предпринимателей, участвующих в программе лояльности, а следовательно — расширение спектра услуг. Планируется введение повышенных скидок для многодетных семей и других социально незащищенных жителей региона.

В настоящее время АО «Расчетные Решения» и Минцифра Кузбасса разрабатывают на платформе Госуслуг механизм онлайн-регистрации в программе лояльности. Сейчас в Кузбассе открыто 19 пунктов регистрации — в Кемерове, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке, Междуреченске, Таштаголе и Шерегеше. Адреса и время работы пунктов, а также порядок регистрации и перечень необходимых документов можно уточнить по многоканальному телефону 8-800-600-96-56 (с 09:00 до 18:00), а также на сайтах dirsheregesh.ru/loyalty и kuzbass-tourism.ru/loyalty. Кроме того, в гостиницах и кафе Шерегеша размещены буклеты «Землякам здесь дешевле» с пошаговой инструкцией для участников программы.