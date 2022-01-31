Сергей Цивилев поддержал комплексное развитие микрорайона «Восточный» в Анжеро-Судженске

Об итогах работы в округе за три года губернатору отчитался глава муниципалитета Александр Рыбалко. Он отметил, что в городе активно ведется строительство жилья, есть перспективная площадка для комплексной застройки с большим потенциалом развития — Восточный район. Это поддержали жители — участники мероприятия. При этом молодые мамы обратились к губернатору с просьбой построить здесь еще один детский сад.

«Правительство Кузбасса готово помогать в развитии нового района «Восточный». Вы же со своей стороны должны подготовить градостроительный план, на котором необходимо отразить строительство детских садов, спортивных площадок, парков для отдыха, который будет согласован с жителями города. Это должна быть современная комплексная застройка, предполагающая в шаговой доступности все социальные и культурные объекты», — заявил губернатор Сергей Цивилев.

Проект, разработанный в 2008 году, включает в себя три жилых микрорайона и рассчитан на 14,5 тысячи жителей. В 2019 году здесь открыт новый современный детский сад «Город детства» для 150 детей. К 1 сентября 2022 года здесь планируют открыть современную цифровую школу на тысячу мест.

Всего в период подготовки к 300-летию образования Кузбасса в городе сдано 43,5 тысячи кв. м жилья, по программам переселения с подработанных территорий и из аварийного жилья расселено 558 домов. Более 750 семей переехали в новые квартиры.

В экономике городского округа занято более 25 тысяч человек. Основой является нефтепереработка, которая занимает 98,4% в общем объеме производства. В 2020 году на Яйском нефтеперерабатывающем заводе реализован масштабный инвестиционный проект строительства второй очереди по производству автомобильного бензина класса «Евро-5». Создано 190 рабочих мест.

Планы развития промышленности в 2022 году связаны в том числе с реализацией инвестиционных проектов в рамках статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Есть перспективы реализации проектов 6 потенциальных резидентов, наиболее масштабный из них — запуск фанерного комбината.

В малом бизнесе за три года создано 751 новое рабочее место. 49 субъектам бизнеса оказана финансовая поддержка в размере 24,5 млн рублей.

По программе «Моя новая школа» капитально отремонтирована школа №3 имени Германа Панфилова. Комфортные условия созданы для 1100 учеников.

Значимым событием в культурной жизни города стало открытие в Центральном дворце культуры виртуального концертного зала на 550 мест. Александр Рыбалко отметил, что благодаря личному участию губернатора состоялся долгожданный переезд музыкальной школы № 19 в помещение бывшего здания филиала КемГУ. 173 учащихся сейчас занимаются в комфортных условиях.

«Я хочу поблагодарить вас за помощь в решении этой проблемы. Сейчас мы обучаем детей в просторном, светлом здании. Однако просим помочь с проведением капитального ремонта. Надеемся, что у нас появится возможность попасть в областную программу», — обратилась к главе региона преподаватель музыкальной школы №19 Светлана Мухутдинова. Также она отметила, что в предновогодние дни учащиеся школы побывали на концертах, организованных в образовательной части культурного кластера в Кемерове и загорелись идеей учиться в нем. Сергей Цивилев поручил главе города подготовить проектную документацию и предоставить ее на рассмотрение в правительство Кузбасса.

За три года в Анжеро-Судженске отремонтированы две спортивные школы, приобретен спортинвентарь. В ближайших планах — строительство ряда спортивных объектов, наиболее значимый и масштабный — ФОК с плавательным бассейном в Восточном районе.

За три года учреждения здравоохранения Анжеро-Судженска пополнились новым медицинским оборудованием. Установлен рентгенологический аппарат для обследования детей, за время работы которого проведено свыше 3800 исследований. В 2019 году впервые в детской поликлинике открыт кабинет ультразвуковой диагностики. Ежегодно на аппарате УЗИ проводится более 12 тысяч исследований.

На базе стационара городской больницы открыт Центр амбулаторной онкологической помощи для пациентов Анжеро-Судженска, Тайги, Яйского и Ижморского округов. В Восточном жилом районе запланировано строительство поликлиники для взрослого и детского населения на 500 посещений.

С 2019 года на базе Центра социального обслуживания населения для более 1800 жителей формируется система долговременного ухода. Отделение модернизировано и оснащено современным оборудованием. Там же открыта комната психологической разгрузки.

В рамках программы «100 детских площадок — детям Кузбасса» установлено 6 игровых комплексов в разных районах города. На средства областного гранта, выделенного к званию «Город трудовой доблести и воинской славы», отремонтировано 9 объектов, посвященных Великой Отечественной войне. По программе «Формирование комфортной городской среды» в порядок приведены 28 дворовых территорий и 6 общественных зон. В 2022 году участие в проекте продолжится, планируется благоустроить 9 дворов и 3 общественные территории.

Для повышения энергосбережения и безопасности дорожного движения по обращениям горожан построены три линии уличного освещения. В планах 2022 года — установка 35 уличных столбов освещения.

Капитально отремонтировано 3,5 км автодорог. В 2022 году запланировано строительство дороги протяженностью 450 метров с ливневой канализацией и очистными сооружениями к новой строящейся школе в Восточном районе.

«Благодаря всем проектам и программам наш город развивается, преображаются дворовые территории, общественные пространства, строится жилье. Ветераны переезжают из ветхих бараков в новое комфортные квартиры. Однако хочу обратиться к вам с просьбой обратить внимание на наши дороги. Это большая проблема в городе. Просим увеличить финансирование ремонта дорог», — обратилась Татьяна Морозова, представитель старшего поколения.

Сергей Цивилев поручил главе города совместно с жителями определить дороги, которые нужно отремонтировать в первую очередь. «Развивать город без развития дорожной сети невозможно. Мы выделим средства и на этот год, и на следующий, чтобы вы привели в порядок дорожную сеть», — сказал губернатор.

В сфере городского коммунального хозяйства за отчетный период приобретены две автоматизированные угольные блочно-модульные котельные, что позволило закрыть устаревшую котельную.

По поручению губернатора в 2021 году построен и введен в эксплуатацию водовод для обеспечения холодным водоснабжением 160 садоводов в СНТ «Шахтер-1».

Значительно обновился городской пассажирский автотранспорт. При поддержке областного бюджета округ получил 29 новых автобусов. Автопарк, обслуживающий межгород, обновлен на 100%. На городских маршрутах старые автобусы на 60 % заменены новыми.