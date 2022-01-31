XXIV зимние Олимпийские игры начинаются в Пекине 4 февраля. Среди более 4 тысяч спортсменов из 95 стран борьбу за награды будут вести и кузбасские олимпийцы. В окончательный состав сборной Олимпийского комитета России вошли 212 российских спортсменов, в их числе и кузбассовцы.

Самое большое представительство у нашего региона в сноуборде. Право выступить на Олимпиаде завоевали воспитанники таштагольской школы этого вида спорта Игорь Слуев, Кристина Пауль и Наталья Соболева. Ее брат Андрей Соболев сейчас представляет Югру, но родился в Таштаголе и там же начинал свою спортивную карьеру. В нашей сборной по сноуборду есть еще один представитель Кузбасса. Денис Салагаев является ее старшим тренером.

Кемеровчанка Надежда Сергеева выступит в соревнованиях бобслеисток.

А в Прокопьевске с особым вниманием будут следить за хоккейным турниром. Из-за пандемии коронавируса на Олимпиаде не выступят игроки Национальной хоккейной лиги, в том числе и кузбасские звезды. Но без представителя кузбасской школы хоккея не обойдется – в составе сборной Олимпийского комитета России в Пекин отправился воспитанник прокопьевского «Шахтера» Андрей Чибисов. Нападающий играет в Континентальной хоккейной лиге за магнитогорский «Металлург».

«Отличный десант из Кузбасса! Уверен, что у наших земляков прекрасные шансы на медали! От всей души желаю ребятам больших успехов!», — написал на своей странице в Instagram министр спорта Кузбасса Сергей Мяус.

Еще одна кузбасская спортсменка, биатлонистка Евгения Буртасова из Гурьевска является запасной нашей команды. Завоевав накануне две золотые медали на чемпионате Европы, она продемонстрировала, что находится в отличной форме. А после того, как Валерия Васнецова сдала два положительных теста на COVID-19, Союз биатлонистов России отправил в оргкомитет Олимпиады запрос на ее замену Буртасовой. Впрочем, удастся ли уладить все формальности с документами, пока не ясно.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Пекин станет первым городом, принявшим и летнюю, и зимнюю Олимпиады.