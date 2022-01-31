О текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции на аппаратном совещании доложила и. о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

«Среди обратившихся за медицинской помощью уменьшается доля детей. По сравнению с предыдущей субботой количество обратившихся в “красную зону” детей снизилось на 61 %. Причиной этого стал в том числе перевод на дистанционное обучение отдельных классов и школ по достижению барьера 20 % заболевших. В настоящее время госпитализировано 67 детей и подростков. В Кемерове и Новокузнецке открыли специализированные койки для детей», – рассказала Елена Зеленина.

Свободно 18 % коечного фонда: из 2 137 занято 1 746 коек. Готовятся к открытию еще 120 мест. При этом Елена Зеленина отметила, что общий процент госпитализированных от заболевших – 10 %, преимущественно лечение проходит амбулаторно.

Минздрав Кузбасса контролирует наличие необходимых лекарственных препаратов и их доставку заболевшим.

Вакцина от коронавируса имеется в достаточном количестве – всего в регион поступило свыше 1,8 млн доз. Вакцинировано 1 млн 127 тыс. 209 человек (68,3 % от подлежащих вакцинации), 254 990 человек прошли ревакцинацию. В категории людей старше 60 лет 296 369 человек прошли вакцинацию 1 раз (53,5 % от подлежащих вакцинации), 120 025 представителей старшего поколения вакцинированы повторно. Кроме того, вакцинировано 235 подростков.