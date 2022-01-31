Большинство объектов отремонтированы, несмотря на подорожание стройматериалов и оборудования. В целом стоимость работ в 1666 домах составила 2,2 млрд рублей.



«Программа капремонта позволяет решить важную задачу – обеспечить кузбассовцев комфортным жильем. В домах должны своевременно обновляться подъезды, лифты и другое оборудование. Для выполнения программы с нашей стороны необходимы не только финансовые ресурсы, но и большая организационная работа», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



При выполнении региональной программы капремонта удалось решить одну из главных проблем – рост цен на строительные материалы, что повлекло массовые отказы подрядных организаций от участия в торгах. Правительство Кузбасса постановило увеличить размеры предельной стоимости работ по капремонту. После этого Фонд капитального ремонта повторно пересчитал сметную стоимость работ и материалов. Затем при содействии органов местного самоуправления провел с собственниками повторные общие собрания, на которых утверждена новая стоимость капремонта по каждому дому.



Одной из приоритетных задач плана капремонта стала замена лифтового оборудования. Изначально в плане на 2021 год значились 52 многоквартирных дома. Однако по результатам технического мониторинга были выявлены дополнительные лифты, требующие срочной замены. В итоге количество домов возросло до 68.



В планах на 2022 год – ремонт общего имущества 2 333 домов. В настоящее время в 23 домах работы уже выполнены и продолжают вестись в 178 домах. В отношении 1 163 домов проводятся аукционы по отбору подрядчиков. Для 969 домов разрабатывают проектную документацию.



В 29 муниципалитетах запланированный на 2021 год капитальный ремонт многоквартирных домов произведен полностью, в 5 территориях из-за проблем по отбору подрядных организаций сдачу некоторых объектов перенесли на 1 квартал 2022 года.