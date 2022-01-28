«Жизнь продолжается» – несмотря на пандемию, жизненные неурядицы и совершенные ошибки. В юргинской женской колонии завершен очередной этап социального проекта, призванного помочь женщинам-заключённым подготовиться и всесторонне развиться для жизни после истечения срока наказания.

В юргинской колонии №50 шумно: работают кружки эстрадного и народного пения, танцев. Медики, филологи, искусствоведы читают лекции о том, как правильно ухаживать за собой, об опасности коронавирусной инфекции и пользе вакцинации, о роли женщины в культуре и о том, как правильно говорить на русском языке.

Более 120 женщин-заключенных участвуют в проекте «Жизнь продолжается», организованном Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса и региональным Союзом женщин. Его цель – дать оступившимся навыки, увлечения, которые помогут не встать на «скользкую дорожку» вновь. Особое внимание уделяется прикладному народному творчеству, которое помогает и время скоротать, и удивить окружающих, и даже подзаработать, продавая свои произведения.

В следующий раз педагоги приедут к своим воспитанницам в юргинскую исправительную колонию в первых месяцах весны. После чего запланирован масштабный фестиваль, на котором заключенные покажут, чему они научились за время проекта. Проведение мероприятия зависит от эпидемиологической обстановки, но даже несмотря на это, жизнь продолжается.

Автор: Сергей Ищенко