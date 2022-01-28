Тяжелая игра как для хоккеистов, так и для болельщиков, которые в связи с коронавирусными ограничениями смотрели встречу с «Рязанью» в режиме онлайн. Новокузнецкий «Металлург» закончил домашнюю серию регулярного чемпионата ВХЛ.

Для «Рязани» сейчас каждый балл – на вес золота. Команда не теряет надежду попасть в плей-офф регулярного чемпионата ВХЛ. «Металлург» же уже заработал себе место среди участников Кубка Петрова, и по большому счету итог оставшихся игр для новокузнечан – дело исключительно престижа. Наверное, этим можно объяснить происходившее на льду во время матча: одни хотели, но не хватало мастерства, другим это было не очень нужно. Плюс сказалась усталость после трех непростых домашних поединков.

В первом периоде команды выступали наравне. Гости заработали удаление, но «Металлург» преимуществом не воспользовался. Вторая 20-минутка: новокузнечане нарушают правила, большинство «Рязань» не реализует. После чего уже «сталевары» получают численное преимущество. Причем почти минуту играют в формате 5 на 3. Но заветной шайбы нет.

Финальный отрезок: для рязанцев уже главное не победа, а закончить основное время ничьей и заработать заветный балл. А «Металлург»… снова не реализует полученное большинство.

Денис Синягин начал финальную атаку овертайма, который развивался по сценарию основного времени: пас капитану Максиму Кицыну, тот передает шайбу Сергею Теряеву, и защитник новокузнечан за 2 секунды до сирены ставит точку в долгом матче.

1:0 – «Металлург» побеждает в овертайме команду из нижней части турнирной таблицы и поднимается на второе место в чемпионате.

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Автор: Сергей Ищенко