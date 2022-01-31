Сегодня специалисты Кемеровской транспортной компании готовят новичков к выезду на линию. О транспортной модернизации — Елизавета Матико.

Комфортабельные и новые. Пока ещё эти голубые автобусы стоят на парковке и ждут своего часа. А он наступит уже завтра. С 1 февраля в городе начинается первый этап по замене таксомоторов современным транспортом. Завтра уже по восьми маршрутам поедут автобусы без префикса «Т». Готовятся к выходу в рейс и водители: проверяют состояние техники, развешивают номера, настраивают валидаторы.

Современный транспорт считается наиболее просторным и светлым. В нём низкий пол — это удобно для маломобильных граждан и пассажиров с санками и колясками. В каждом салоне — 5 терминалов: один у водителя и 4 валидатора, чтобы платить за проезд было быстрее и удобнее.

Новые изменения коснулись таксомоторов под номерами 3, 7, 8, 13, 31, 37, 48 и 83. Уже известно: путь следования автобусов останется прежним, поменяется только нумерация.

Теперь уже в муниципальном транспорте будут действовать все льготы, банковские и транспортные карты. Заработают с 1 февраля и проездные билеты. Для этого пассажирам необходимо настроить свои карты. Сделать это можно в мобильном приложении или в сервисе банка. Пока функция доступна только для поездок на месяц. Недельные и дневные проездные заработают позже. По-прежнему оплатить можно и наличными. Что же касается второго этапа модернизации, он начнётся в апреле. По нему в городе автобусы заменят таксомоторы на 17 маршрутах.

Автор: Елизавета Матико