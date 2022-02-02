Кузбасские лесничие в прошедшем году достигли главный показатель регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» – лес восстановлен на площади более чем 12 тыс. гектаров.

«Восстановление лесов и озеленение – важнейшая задача для такого промышленного региона как Кузбасс. В соответствии с нацпроектом “Экология” к 2024 году необходимо уравнять площади восстанавливаемых лесов с теми, которые ежегодно исчезают из-за вырубки, пожаров и вредителей. Мы достигли 100-процентного баланса между потерей и восстановлением леса уже в 2021 году при плановом показателе 63 %. Это результат нашей комплексной работы», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Всего в Кузбассе в 2021 году высажено более 11,5 млн деревьев – на 2,5 млн больше, чем в прошлом году. Лесовосстановление в минувшем году выполнено на площади 12 195,3 га, что составляет более 100 % от плана (11750 га). В том числе высажено свыше 3,2 тыс. га новых лесов.

Активно участвуют в озеленении жители региона. В ходе акций «Сад памяти», «Сохраним лес», «Мой зеленый двор» кузбассовцы высадили почти 1 млн 900 тыс. деревьев – на 400 тыс. больше, чем в 2020 году.

Для создания новых лесов необходимо выращивать качественный посадочный материал. С этой целью собираются семена лесных растений и засеваются в питомниках, а также формируется запас семян на случай неурожая. В 2021 году лесхозы, подведомственные департаменту лесного комплекса Кузбасса, заготовили 2352,9 кг лесных семян.

На предотвращение убыли лесов направлена и борьба с лесными пожарами. В прошлом году в лесах Кузбасса потушено 61 возгорание на площади 778 гектаров. Использовалась в том числе техника и оборудование, поступившие в лесхозы по нацпроекту «Экология». В 2021 году закуплено 56 единиц лесопожарной техники и оборудования на 77 млн рублей. В регион поступили новые гусеничные и колесные тракторы со специальным оборудованием, седельные тягачи, прицепы и полуприцепы-тяжеловозы, малые лесопатрульные лесопожарные комплексы, вездеходная техника.

Для работ по посадке леса, уходу за ним, обработки почвы и посева в питомниках в рамках нацпроекта также поступило 25 единиц специализированного лесохозяйственного оборудования на сумму 7,6 млн рублей.

Государственные лесные инспекторы также регулярно патрулируют земли лесного фонда, чтобы предотвратить незаконные рубки леса. Их также выявляют при помощи дистанционного мониторинга. В регионе за прошлый год выявлено 245 случаев нарушений лесного законодательства, в том числе 235 незаконных рубок леса. Объем незаконно заготовленной древесины составил 17,6 тыс. кубометров, ущерб – 201,2 млн рублей. Возбуждено 171 уголовное дело, к уголовной ответственности привлекли 54 человека. К административной ответственности привлекли 26 человек. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах привлекли 23 гражданина, 44 должностных лица, 41 юридическое лицо. Всего за нарушение лесного законодательства было возбуждено 317 административных дел (в 2020 году – 159), наложено 10,8 млн руб. штрафов (в 2020 году – 4,9 млн руб.), взыскано 8,8 млн руб. (в 2020 году – 3,2 млн руб.).