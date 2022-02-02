О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Кузбассе и антиковидных мерах в учреждениях образования, спорта и культуры рассказали сегодня на штабе по охране здоровья населения.

На медицинских складах Кузбасса создан запас 36 наименований медицинских препаратов (противовирусные, жаропонижающие, антикоагулянты, от кашля, для восстановления микрофлоры кишечника).

«Отработан механизм обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией в первый день после постановки диагноза. Опыт апробирован в Кемеровской городской клинической поликлинике № 5 им. Л.И. Темерхановой и сейчас он распространяется во всех поликлиниках региона. Всем амбулаторно-поликлиническим подразделениям дано задание обеспечить обследование пациентов на COVID-19 экспресс-тестом методом ИХА и выдачу лекарственных препаратов в день обращения в “красную зону” поликлиники», – доложила на оперативном штабе по охране здоровья населения и. о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

На сегодняшний день запас медикаментов для лечения пациентов в стационаре рассчитан на 8 недель, для лечения на дому – на 61 тыс. пациентов. В ближайшее время ожидается дополнительная поставка еще на 39 тыс. пациентов.

По информации регионального минздрава, сейчас в Кузбассе работают 204 пункта тестирования в стационарах и 309 выездных бригад. Обработкой мазков занимаются 13 государственных и 9 федеральных и частных лабораторий, которые в связи с ухудшением эпидситуации перешли на круглосуточный режим работы и на 25 % увеличили мощности. Сейчас в сутки обрабатывается 13 660 тестов.

Для помощи врачам в ковидариях привлечено 25 ординаторов, 80 студентов медуниверситета, 106 студентов медколледжа, 82 сотрудника санаториев. Главам городов и районов поручено взаимодействовать с главными врачами больниц, оказывать всю необходимую помощь (размещать иногородних медработников, приехавших для работы в «красной зоне», предоставлять дополнительный транспорт для выезда медиков на дом к пациентам и т. д.).

По состоянию на 1 февраля 2022 года в Кузбассе вакцинирован 1 128 531 человек, из них: 417 884 старше 60 лет, 341 подросток. 259 073 кузбассовца ревакцинировались.

Минздрав РФ разработал памятку о действиях в случае бессимптомного или легкого течения коронавируса и ОРВИ. Ознакомиться с ней можно по ссылке.

Как сообщила на штабе по охране здоровья населения министр образования Кузбасса Софья Балакирева, на сегодняшний день в регионе на дистанционный формат обучения переведены 188 школ, в том числе 3 губернаторских образовательных учреждения, 6 848 классов (155,7 тыс. учеников). За неделю рост заболеваемости среди детей составил 73 %, у педагогов – 140 %. В 123 детских садах региона 171 группа находится на карантине, полностью закрыты на карантин 10 дошкольных учреждений. В организациях средне-профессионального образования дистанционно занимаются 1 040 групп (48 %). 20 техникумов полностью переведены на онлайн-обучение.

По информации министра науки и высшего образования Кузбасса Ирины Ганиевой, после зимних каникул на дистанционное обучение перейдет Кузбасский государственный технический университет. Об аналогичных планах заявил Сибирский государственный индустриальный университет. Остальные вузы пока будут работать в обычном режиме.

Заместитель министра физической культуры и спорта Кузбасса Александр Боксгорн сообщил, что на данный момент все спортивные учреждения региона работают. Массовые соревнования и игры регулярных чемпионатов проходят без зрителей. Тренировки в секциях идут по расписанию с соблюдением противоэпидемических мер.

Учреждения культуры контролируют соблюдение масочного режима зрителями и сотрудниками учреждений как при входе, так и во время мероприятий. Продолжает работать Всекузбасский проект «Культура на дом». На сайтах министерства и учреждений культуры региона еженедельно обновляется раздел, в котором на сегодняшний размещено 202 виртуальные выставки, 169 концертов, 103 спектакля, 112 творческих проектов, 98 мастер-классов и других культурных онлайн-мероприятий.