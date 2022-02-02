Рабочая группа «Открытый диалог» создана в Кузбассе в рамках Экономического совета при губернаторе

Это один из результатов традиционной встречи с предпринимателями, которую провел Сергей Цивилев. В ней также приняли участие заместитель председателя правительства Сергей Ващенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко, руководители органов исполнительной власти Кузбасса, депутаты областного парламента, представители муниципалитетов, деловых сообществ, бизнеса. В ходе встречи глава региона ответил на вопросы предпринимателей и обсудил с ними действия и решения, необходимые для развития различных направлений малого бизнеса.

«Перед вами поставлена амбициозная задача – вывести развитие малого и среднего предпринимательства на качественно иной уровень. Это поможет довести до 50 % долю налоговых доходов от МСП в бюджете Кузбасса. Правительство региона, все мы готовы оказывать любую помощь, делать все, что от нас зависит, для достижения этой цели», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Рабочая группа «Открытый диалог» будет включать в себя представителей малого и среднего бизнеса из различных отраслей, общественных и бизнес-объединений, что обеспечит оперативную обратную связь.

Сергей Цивилев поддержал предложение по развитию санаторно-курортного оздоровления кузбассовцев в регионе. Проблему озвучил бизнесмен из Гурьевского округа Николай Наумов. Он отметил, что сейчас большинство промышленников приобретают для сотрудников путевки в санаториях Новосибирской области и Алтая, в это время курорты Кузбасса терпят убытки. Как представитель сферы он предложил разработать совместную с промышленными предприятиями региональную программу отдыха трудящихся в санаториях Кузбасса, а также постковидной реабилитации на базе кузбасских здравниц.

Представитель частной медицины из Осинников Олеся Шаркова обратилась к губернатору с предложением проработать пути интеграции частного и государственного здравоохранения. Так, ее поликлиника готова оказывать медпомощь жителям отдаленных поселков. Сергей Цивилев поручил рабочей группе «Открытый диалог» совместно с Минздравом региона рассмотреть это предложение и подготовить проект его совместной реализации.

Представитель Кузбасской торгово-промышленной палаты Роман Романенко вышел с предложением чаще проводить в регионе ярмарки, чтобы кузбассовцы могли приобретать качественные товары по сниженным ценам, а производители имели стабильный рынок сбыта своей продукции и составили конкуренцию торговым сетям. Губернатор согласился, что ярмарок должно проходить больше, и поручил муниципалитетам организовать места для уличной торговли.

Также прозвучали пожелания и предложения по развитию сферы гостеприимства и туризма, дополнительного образования, изменениям в налоговой базе, по взаимодействию с контрольно-надзорными органами, декарбонизации экономики и переработке угля. Как отметил Сергей Цивилев, все они будут изучены рабочей группой «Открытый диалог», результаты рассмотрят на традиционных встречах с бизнесом.