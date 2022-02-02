Кузбасские школьники узнают о жизни и подвиге Николая Масалова в мобильном музее

Стартовал исторический проект «Прикосновение к Подвигу», который познакомит школьников с историей жизни участника Великой Отечественной войны, Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. В рамках проекта создан передвижной музей – он будет курсировать по Кузбассу в течение года и завершит свой маршрут в декабре, к 100-летию со дня рождения Николая Масалова.

«Нам необходимо хранить память о Великой Отечественной войне, о наших героических предках и их беспримерных, потрясающих подвигах. Николай Иванович Масалов – один из ярчайших примеров такого героизма. В память о нем и всех героях-сибиряках в Кемерове будет создан военно-исторический комплекс с точной копией памятника “Воин-освободитель” в берлинском Трептов-парке. Мобильный музей поможет рассказать о подвиге нашего земляка кузбасским ребятам даже отдаленных территорий», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Мобильный музей располагается в переоборудованном автобусе, где размещена информация о жизни и подвиге героя, демонстрируются экспонаты военного времени, а также личные вещи, в том числе награды, фотографии, кадры кинохроники, официальные документы, печатные материалы и переписки.

Первый выезд передвижного музея состоялся в Полысаево, здесь его посетят около 500 ребят. Школьники не только осмотрят музейную экспозицию, но и примут участие в квесте «Подвиг солдата», который в игровой форме дополнит их знания о Николае Масалове. Параллельно в школах города проходит патриотический марафон «Время памяти».

Далее мобильный музей отправится в Ленинск-Кузнецкий и Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ.

Напомним, Николай Иванович родился в многодетной семье 10 декабря 1922 года в селе Вознесенка Тисульского района Кемеровской области. В 1941 году был призван на фронт. Воевал под Брянском, Курском, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Одессу, форсировал Днепр, Днестр, Вислу и Одер. Был знаменосцем 220-го гвардейского полка. 30 апреля 1945 года в Берлине перед началом атаки Николай Масалов услышал детский плач и вызвался спасти ребенка. Под прикрытием огня Николай Иванович вышел с немецкой девочкой. В честь подвига Николая Масалова в Берлине установлен Памятник воину-освободителю работы скульптора Евгения Вучетича. Проект «Прикосновение к Подвигу» инициирован Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Тяжинского муниципального округа. В 2020 году он победил в конкурсе на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества по направлению «Сохранение исторической памяти».