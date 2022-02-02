Анна Ивановна Юдина родилась в городе Шуя Ивановской области. В 1992 году окончила Кемеровский государственный университет. В 2014 году – Кемеровский государственный университет культуры и искусств по направлению подготовки «Социально-культурная деятельность», магистерскую программу «Менеджмент социально-культурной деятельности» с присвоением квалификации магистра.

Анна Ивановна имеет большой опыт руководящей работы в отраслях социально-культурной сферы. Работала директором в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Кемерово, деканом факультета социально-культурных технологий Кемеровского государственного института культуры, начальником управления культуры, спорта и молодежной политики г. Кемерово, с 2021 по январь 2022 года работала директором Музея изобразительных искусств Кузбасса.

В 2014 году Анне Юдиной присвоена ученая степень доктора педагогических наук, в 2018 году – ученое звание профессора. Является разработчиком и руководителем программ повышения квалификации «Менеджмент и маркетинг в сфере культуры» и «Финансово экономическая деятельность учреждений культуры», экспертом по проблемам развития культурного туризма и путешествий. Анна Ивановна подготовила около 100 научных публикаций по данной тематике. Под ее научным руководством защищено 6 кандидатских диссертаций.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.