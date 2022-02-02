Сергей Цивилев: Жители активно посещают спортивные объекты, построенные к 300-летию Кузбасса

Новые спорткомплексы пользуются спросом у взрослых и детей. Также на их базе проходят тренировки воспитанников спортшкол и школ олимпийского резерва по разным видам спорта.



«Не пустует ни один спортобъект, построенный к юбилею региона, кузбассовцы их активно посещают. Есть возможность профессионально тренироваться и готовить спортсменов в современных условиях по любым видам спорта. При этом площадки доступны и для семейных занятий физкультурой, активного досуга любого жителя региона», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



В ледовом дворце «Кузбасс» работают отделения спортшкол и секции по конькобежному спорту, плаванию, подводному спорту, водному поло, триатлону, футболу, мини-футболу, керлингу, спортивной гимнастике. В общей сложности спортом здесь занимается 586 человек, тренировки проводят 22 тренера. Также для жителей доступны массовые катания на ледовой арене (есть прокат и заточка коньков), тренажерный, беговой и зал кардиотренировок, бассейн и термы. Доступно проживание в отеле «Лед», услуги ресторана, посещение музея спорта и детской игровой комнаты.



В спорткомплексе с ледовой ареной «Сосновый» в Кемерове тренируются 176 воспитанников спортшколы №6 по хоккею и фигурному катанию. Также оборудован современный тренажерный зал. В выходные и праздничные дни для любителей активного отдыха организованы катания на коньках, работает пункт проката спортивного инвентаря.



ФОК «Звездный» в Междуреченске ежедневно посещают 500 человек — взрослых и детей. В спортивном комплексе есть 25-метровый бассейн на 8 дорожек, маленький бассейн для детей, первый в городе универсальный спортзал с местами для зрителей, где проходят соревнования по борьбе, боксу, игровым видам спорта, а также хореографический, тренажерный и фитнес-залы, кафе. Кроме того, по просьбам горожан смонтирован скалодром. Здесь могут совершенствовать свои навыки юные туристы детско-юношеского центра. На базе ФОКа работают спортшколы по баскетболу, волейболу, футболу, гимнастике, плаванию.



Физкультурно-спортивный комплекс «Новоильинский» в Новокузнецке является базовой площадкой для спортивной школы №2 по баскетболу и волейболу, также в залах комплекса проходят тренировки по боксу и фитнес-аэробике. Всего здесь тренируются 160 ребят в возрасте от 3 до 12 лет. Ежедневно спортивные и оздоровительные занятия посещают более 100 взрослых. Пенсионеры и ветераны труда имеют возможность посещать занятия по йоге и восточным танцам.



По программе «Доступная среда» организованы занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Комплекс посещают 20 членов Всероссийской организации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, а также 15 членов клуба для инвалидов-колясочников «Факел». Комплекс оборудован пандусами, подъемной платформой и отдельной парковкой.



В ФОК «Новоильинский» также организован прием нормативов ГТО для новокузнечан от 6 лет до 70 и старше. В 2021 году на базе комплекса нормы ГТО выполнили более 3 тысяч человек, из них более 1,5 тысяч получили знаки отличия.



В новом спорткомплексе «Металлург» в Белове занимаются 636 человек, 180 из них — люди с ограниченными возможностями здоровья, для которых открыто специальное направление занятий адаптивной физкультурой и спортом. Здесь же подготовку по спортивной борьбе, тайскому боксу, плаванию, триатлону, рукопашному бою, танцевальному спорту, футболу, баскетболу, волейболу, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплины пауэрлифтинг, бочча) проходят воспитанники спортшколы им. Героя Советского Союза Михаила Андреевича Макарова. Также есть коммерческие группы по художественной гимнастике, футболу, триатлону.



На территории есть стадион с прорезиненными беговыми дорожками, площадки для уличных тренажеров, воркаута, мини-футбола, баскетбола, волейбола, тенниса, экстремальных видов спорта; велосипедная дорожка; сектор для прыжков в длину; два футбольных поля с искусственным покрытием и трибунами на тысячу зрителей.



Мариинский ФОК «Пищевик» за прошлый год посетили почти 21,5 тысячи жителей Мариинского, Тисульского, Тяжинского, Чебулинского округов, в том числе люди с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Спорткомплекс оборудован механизмом для подъема и опускания в бассейн, гусеничным подъемником для поднятия маломобильных групп населения на второй этаж. Работают программы оздоровления трудовых коллективов, ветеранов и детей. Квалификация инструкторов позволяет обучать плаванию малышей от 4 лет. Во время учебного года на базе спорткомплекса проходят уроки физкультуры учеников Мариинской школы № 6. Проводятся занятия по фитнесу для детей от 6 до 11 лет, также в тренажерном зале проходят индивидуальные занятия.











