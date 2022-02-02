В Новокузнецке продолжается реализация федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

«Работа идет комплексно: модернизируются промышленные предприятия, на улицы Новокузнецка вышел экологичный общественный транспорт, проводится газификация. В соответствии с планом в 2022 году объем выбросов по сравнению с показателями 2017 года должен снизиться на 8 %, однако уже по итогам 2020 года снижение составило более 10 % при плане 5 %. Темпы сохраним, в частности, благодаря федеральному финансированию», – заявил губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, по программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года на реализацию нацпроекта «Экология» из федерального бюджета будет направлено 6,6 млрд рублей. Средства направят на обновление городского транспорта, рельсовой инфраструктуры и газификацию.

Промышленные предприятия продолжат внедрять современные технологии, устанавливать пылегазовое очистное оборудование на источниках выбросов загрязняющих веществ. Всего АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Кузнецкая ТЭЦ» в рамках нацпроекта реализуют 14 мероприятий. В результате выбросы снизятся не менее чем на 20 % по отношению к показателям 2017 года.

По направлению «Транспорт» в 2022 году планируется приобрести 11 трамваев и 12 троллейбусов. Будет улучшена инфраструктура городского электротранспорта: пройдет капитальный ремонт трамвайного пути на ул. Ленина и участка трамвайного пути от кольцевой развязки ул. Кирова и ул. Дружбы (Левый берег) до Кузнецкого моста, а также начнется строительство разворотного трамвайного кольца на Привокзальной площади. Запланирован капремонт тяговых подстанций и замена питающего и контактных проводов трамвая и троллейбуса.

По направлению «Газификация» в 2022 году планируется достроить и ввести в эксплуатацию 1-й пусковой комплекс сетей газоснабжения в Кузнецком районе, 2-й пусковой комплекс в Орджоникидзевском районе, а также газопровод высокого давления 1-й категории до ГГРП № 13 в Орджоникидзевском районе Новокузнецка и в Новокузнецком районе. В результате можно будет подключить к газораспределительным сетям около 900 домов.