Сегодня в рамках пресс-тура журналистам и общественникам показали, как продвигаются работы на социально важном для жителей Березовского объекте — поликлинике для детей и взрослых. Под медицинскую организацию отдано просторное здание скорой помощи, где в комфортных условиях смогут разместиться все необходимые специалисты и диагностическая база.

«Жители Березовского неоднократно жаловались на состояние как детской, так и взрослой поликлиник. Поэтому мы приняли решение организовать работу первичного звена городского здравоохранения в одном здании, оснастить его современным диагностическим оборудованием, что позволит березовчанам проходить все необходимые обследования в одном корпусе», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

В настоящий момент в поликлинику завезли новое медицинское оборудование. Здание оснащено современной мебелью, смонтированы интернет, телефонная связь и видеонаблюдение. Помещения соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности.

«Несмотря на то что детская и взрослая поликлиники будут находиться в одном здании, это два разных помещения с отдельными входами. Потоки детей и взрослых пересекаться не будут. Диагностическое отделение будет работать для всех пациентов», — рассказал главный врач Березовской городской больницы Глеб Колпинский.

Новую поликлинику уже оценили жители города. «Ремонт хороший, оборудование новое современное. Даже не верится. Очень рада положительным изменениям в нашем здравоохранении. Значит, город живет, развивается. Для нашего, старшего поколения, открытие нового медицинского учреждения будет большим событием», — отметила жительница города Александра Васильевна Овчинникова.

«Старое помещение, конечно, уже было совсем непригодно для приема ребятишек. А здесь светло, просторно, новое все. Очень надеемся, что скоро двери поликлиники распахнутся для наших детей», — делится впечатлениями молодая мама Анна Аболонко.

Станция скорой медицинской помощи, ранее располагавшаяся в здании, сейчас переезжает в городскую больницу. Сотрудникам неотложки выделено два этажа помещений, где прошел ремонт: заменены двери, линолеум, перекрашены стены, потолки, сделано новое освещение. На территории горбольницы завершено строительство площадки под автомобили скорой помощи.