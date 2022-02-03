В Кузбассе подвели итоги первого года пилотного проекта по газификации транспорта

Подведены итоги первого года работы совместного проекта «Мобильный природный газ Сибири», в котором участвуют Правительство Кузбасса, компании «Газпром газомоторное топливо» и «МПГ Сибири». Его цель – перевести на газ часть транспорта на негазифицированных территориях и улучшить экологическую ситуацию в области.

«Обновление общественного транспорта и улучшение экологической обстановки помогут повысить качество жизни в регионе. Важно, что пилотный проект реализуется именно в Кузбассе – промышленном регион, который решительно настроен на экологическую перезагрузку и предпринимает для этого все возможные меры. В перспективе это ускорит перевод на природный газ транспорта во всех муниципалитетах», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Проект стартовал в феврале 2021 года. В качестве пилотной площадки выбрано одно из крупнейших пассажирских автотранспортных предприятий Кузбасса – Прокопьевское ГПАТП. Прокопьевск – важный промышленный центр, третий по численности населения город региона. Он не газифицирован, ближайшая газозаправочная станция расположена в 75 км.

Автопарк автобусов, работающих на газе, – 45 единиц, 43 из них поступили в 2021 году по губернаторской программе обновления транспорта. Партнер компании «Газпром газомоторное топливо» «МПГ Сибири» организовал заправку автобусов компримированным природным газом (КПГ) на самой территории автопредприятия.

На первом этапе проекта автобусы заправляли передвижные автомобильные газовые заправщики (ПАГЗ-5000). С осени прошлого года компания «МПГ Сибири» закупила, смонтировала и запустила в опытную эксплуатацию новое оборудование. Теперь для заправки организованы 4 поста – две двухпостовые колонки с автоматизированной системой заправки по топливным картам. Финальное обустройство площадки планируется закончить весной 2022 года.

С начала реализации первого этапа проекта общий объем поставки природного газа в качестве топлива превысил в 2021 году 1,6 млн кубометров. В результате использование дизельного топлива снизилось более чем на 1 000 тонн, выбросы оксида углерода сократились более чем на 0,5 т, углеводорода – свыше 60 кг, окислов азота – более чем на 30 кг. Применение природного газа снижает задымленность, в сравнении с нефтяным топливом, в 9 раз.

С августа 2021 года с помощью проекта «Мобильный природный газ Сибири» обеспечивается заправка самосвалов на одном из угледобывающих предприятий Кузбасса. Объем применения компримированного природного газа составляет пока около 100 тыс. кубометров в месяц. Опыт транспортной компании-перевозчика показал эффективность использования грузовой техники на КПГ, планируется наращивать парк газовых самосвалов.