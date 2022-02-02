О переломном этапе Великой Отечественной войны вспоминают сегодня в Кузбассе и по всей стране. 2 февраля 1943 года завершилась одно из крупнейших и решающих сражений – Сталинградская битва. В самом продолжительном боестолкновении участвовали и кузбассовцы, чьи имена увековечены в музеях северной и южной столиц региона.

200 суток содрогались окрестности Сталинграда от бомбёжек и боестолкновений. До войны в городе проживало 500 000 человек. К началу бомбардировок и первых сражений удалось эвакуировать только треть населения.

Пустые глазницы домов, воронки и братские могилы – таким остался Сталинград после битвы. Там же погиб смертью воина кузбассовец – выпускник кемеровской школы №19 Иван Мозанько. На момент смерти он уже был удостоен ордена Красной звезды за самоотверженность, проявленную в другом сражении. Но он так и не смог его получить. После лечения в госпитале вернулся в боевые ряды и был направлен на защиту Сталинграда, командуя батареей, которая встретила идущий на помощь немецкой армии фашистский полк, погиб при исполнении долга. Был награждён посмертно Орденом Отечественной войны II степени.

Один из ярких героев Сталинградской битвы, только уже родом из южной столицы региона, – Николай Ушаков, который прошёл всю войну и лицезрел развевающийся красный флаг СССР над рейхстагом.

Экспозиция дополнена справочными и иллюстративными материалами о Сталинградской битве, о других героях этого сражения и мемориальном комплексе на Мамаевом кургане. Выставка в Новокузнецке доступна до 27 февраля.

Автор: Кристина Орехова