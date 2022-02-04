Кузбасские больницы обеспечены медицинским кислородом в полном объеме

36 медорганизаций Кузбасса, на базе которых работают перепрофилированные для лечения COVID-19 и пневмонии отделения, оснащены 6 476 кислородными точками. В их числе 18 кислородных концентраторов, 36 кислородных рамп, 1 050 палатных концентраторов, 40 газификаторов, 32 криоцистерны, 1 500 кислородных баллонов.

«Больницы Кузбасса на сегодняшний день полностью обеспечены кислородом, что особенно важно в период пандемии коронавируса, когда многие пациенты нуждаются в кислородной поддержке. Закуплены переносные установки, в Новокузнецке в кратчайшие сроки запустили собственное производство медицинских газов. Сегодня мы имеем возможность поставлять кислород в соседние регионы», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В 11 перепрофилированных медицинских организациях Кузбасса работают 17 кислородных концентраторов. Еще один сейчас монтируют в Анжеро-Судженской городской больнице имени А.А. Гороховского.

В Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского концентратор смонтирован в конце 2021 года. Установка производительностью 1200 литров в минуту работает автоматически, без привлечения персонала. Аппарат включен в систему централизованного кислородопровода больницы. Одновременно получать жизненно необходимую кислородную поддержку могут 200 пациентов стационара и 30 пациентов отделения реанимации.

Две автоматические установки для централизованной подачи кислорода в 2021 году введены в Новокузнецкой городской клинической больнице им. М.А. Луцика. Концентраторы установлены на территории терапевтического и хирургического корпусов. Производительность каждой установки составляет 800 литров в минуту, вырабатывая очищенный кислород из окружающей атмосферы.

Новая система подачи кислорода пациентам терапевтического стационара запущена в работу в Киселевской городской больнице летом прошлого года. В рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом в медорганизацию поставлено кислородное оборудование – криогенные газификаторы и цистерны. Смонтированы наружные сети трубопроводов и газораспределительного оборудования. Таким образом в Киселевской горбольнице обеспечена бесперебойная подача кислорода к 120 больничным койкам.

Кроме того, установки по производству кислорода работают в Гурьевской районной больнице, Новокузнецкой городской клинической больнице им. Г.П. Курбатова, Ленинск-Кузнецкой городской больнице № 1, Таштагольской районной и Междуреченской городской больницах, Новокузнецкой городской клинической инфекционной больнице № 8 им. В.В. Бессоненко, Кузбасской клинической инфекционной больнице, Прокопьевской городской больнице и Кузбасском клиническом кардиологическом диспансере имени академика Л.С. Барбараша.

Общий накопительный объем для жидкого медицинского кислорода в Кузбассе на сегодняшний день достиг 258 т. При среднем расходе 13 т в сутки запаса хватит почти на 20 дней.