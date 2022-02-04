Угольщики выпустили ролик в поддержку гурьевской биатлонистки Евгении Буртасовой.

На днях спортсменка прилетела в Пекин для участия в Олимпийских играх. Евгения выступит в составе сборной России по биатлону.

Кузбасская компания АО «Стройсервис» несколько лет поддерживает гурьянку. Большой коллектив «Стройсервиса», состоящий из 13000 человек, желает Евгении выложиться по максимуму, продемонстрировать все свое мастерство и сохранить несгибаемую стойкость в достижении новых высот!

Напомним, за два дня до старта Олимпиады-2022 стало известно, что биатлонистка Валерия Васнецова получила положительный тест на коронавирус, поэтому ее заменила Евгения Буртасова (Павлова). Гурьянка является четырехкратной чемпионкой Европы по биатлону: на недавних соревнованиях она завоевала золото в индивидуальной гонке и в программе Сингл-микст.