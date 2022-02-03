На бульваре Строителей областной столицы за последнюю неделю произошла череда коммунальных аварий. В эту ночь 11 домов остались без холодной воды. Не всем удалось начать утро с кофе и горячего завтрака. Рассказывает Кристина Орехова.

Только 3 дня назад жителям Ленинского района сочувствовали все горожане. Возле дома №48 на бульваре Строителей произошло повреждение водопровода, в результате чего проезжая часть стала походить на венецианский канал, о чём и шутили в соцсетях. В 20 домах на продолжительное время была отключена холодная вода. 2 февраля в районе 16:00 поступили сигналы от жителей об утечке воды в районе дома №35.

Местные жители рассказали: авария произошла ночью. Некоторые спали, отсутствия воды не заметили.

По сведениям специалистов, авария произошла из-за повреждения уплотнения трубы. Ремонтники установили специальную муфту, которая предотвращает утечки. Сама труба в удовлетворительном состоянии, и менять её ещё рано.

Автор: Кристина Орехова