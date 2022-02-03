Мероприятия для школьников и студентов проходят как в онлайн, так и офлайн-формате. Сегодня в кемеровском университете состоялась международная конференция. Подробнее об этом расскажет Елизавета Матико.

Культурный код тюркской кириллицы, тенденции развития русской поэзии, современное состояние судебной лингвистической экспертизы – эти и другие темы обсуждают на международной научной конференции, посвящённой актуальным проблемам лингвистики и литературоведения.

На протяжении многих лет её организатором была Людмила Алексеевна Араева. В прошлом году профессор ушла из жизни, в этом, в её день рождения, коллектив кафедры вновь организовал научный форум.

Среди лекторов – именитые исследователи. С докладами выступают учёные из разных регионов России и не только. Алжир, Китай, Кыргызстан и Казахстан – география впечатляет.

Представлены труды и иностранных студентов, которые поступили в университет и уже в его стенах осваивают азы профессии и научной деятельности. Например, в этом году свои исследования на конференции представят авторы из Южной Кореи.

Традиционно в рамках Дней науки в Кузбассе в учебном заведении наградили сотрудников и студентов, среди которых молодые и уже опытные учёные.

Автор: Елизавета Матико