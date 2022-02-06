Впервые известный российский ведущий федерального телеканала спустился в угольный забой в Кузбассе

Ведущим финала профессионального турнира по тайскому боксу «Muaythai Factory» стал особенный человек — лицо программы «Утро России» на федеральном канале «Россия 1», мастер спорта по пятиборью, чемпион России и Европы Денис Стойков.

Перед чемпионатом сотрудники компании АО «Стройсервис» организовали для Дениса и делегации федерации тайского бокса России промышленную экскурсию на разрез «Барзасское товарищество».

В диспетчерском комплексе показали работу компьютерной системы управления всеми производственными процессами добычи, транспортировки и переработки угля.

















На участке открытых горных работ гости увидели работу вскрышных и добычных участков угольного забоя. Познакомились с современной производительной и экологичной горнодобывающей техникой и получили возможность не только побывать в кабинах юбилейного самосвала Komatsu НD785, БелАЗа и тяжелого бульдозера, но и прокатиться на них.