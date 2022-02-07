О ситуации с распространением коронавируса на аппаратном совещании рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

«Как мы и прогнозировали, из-за распространения штамма коронавируса “омикрон” сейчас фиксируется четырехкратное увеличение случаев заболевания. На прошедшей неделе отмечено рекордное количество – 75 тысяч обращений в “красную зону” поликлиник. Цифра включает и первичные, и вторичные обращения для сдачи анализов. Важно, что есть предпосылки к снижению заболеваемости детей, в минувшие выходные количество обращений за медпомощью несовершеннолетним было на 20–25 % ниже, чем в предыдущие», – отметил Алексей Цигельник.

В связи со значительным ростом количества заболевших коронавирусом изменена работа поликлиник. Медсестры, фельдшеры начинают прием в 07:30. Их задача – принять пациента, сделать экспресс-тест на COVID-19, заполнить документы. Таким образом, к 8 часам утра, когда начинается прием у врача, часть пациентов уже проходят лабораторное исследование. После осмотра пациентам с подтвержденным коронавирусом выдают медикаменты.

По поручению губернатора бригады скорой помощи начали проводить на вызовах ИХА-тесты на коронавирус. Тех, у кого выявлен COVID-19, обеспечивают необходимыми лекарствами.

Наблюдается рост госпитализаций в стационар, примерно 220–250 человек в сутки, поэтому разворачиваются дополнительные места. Сейчас в регионе развернуто 2 913 коек, из них занято 2 369. Кислородная поддержка требуется 55 % госпитализированных, 3 % находятся на ИВЛ.

По данным регионального Минздрава, в регионе вакцинировано 1 133 699 человек (68,7 % от подлежащих вакцинации), вторично привиты 275 563 человека. Впервые прошли вакцинацию 298 183 человека старше 60 лет, ревакцинировано 125 924 кузбассовца старшего поколения. Кроме того, прививку поставили 980 подростков. Алексей Цигельник подчеркнул, что вакцинация детей проходит исключительно на добровольной основе с согласия родителей или законных представителей.

Заместитель председателя правительства рассказал, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача России изменен порядок работы с больными коронавирусом. Так, для контактировавших с заболевшими отменяется карантин, при выздоровлении после 7 дней болезни не требуется проходить ПЦР-тест, кроме того, прошедшим экспресс-тест ИХА не нужно дополнительно делать тест ПЦР.