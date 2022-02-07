Воздушное судно «Ансат» 2020 года выпуска более современное и более экономичное, чем вертолет МИ-8, который ранее использовался в Кузбассе. Это позволит ему совершать большее количество вылетов.

«Санавиация позволяет оказать необходимую помощь жителям самых отдаленных территорий при инфарктах, инсультах, тяжелых травмах. Время транспортировки на автомобилях скорой помощи составляет 2-4 часа, вертолет сокращает этот период от 20 минут до часа. С октября по 31 декабря 2021 года специалисты совершили 63 вылета, вывезли 86 человек. Можно сказать, что каждый доставленный благодаря санавиации пациент – это спасенная жизнь», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

«Ансат» может брать на борт одного реанимационного пациента или двух – сидя. Техника оборудована медицинским модулем с мониторингом всех жизненных параметров и кислородной поддержкой, в том числе аппаратом искусственной вентиляции легких.

Заявки от медицинских организаций принимает диспетчер Кузбасского центра медицины катастроф. Вертолет предоставлен Кузбасскому центру медицины катастроф Национальной службой санитарной авиации госкорпорации «Ростех». Техника поступила в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Полеты финансируются за счет федерального бюджета.

Напомним, в Кузбассе обустроено 19 вертолетных площадок, которые закреплены за медицинскими организациями в Топках, Анжеро-Судженске, Мариинске, Осинниках, Прокопьевске, Киселевске, Белове, Гурьевске, Березовском, Междуреченске, Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Яшкино, Верх-Чебуле, Тяжине, Тисуле, Таштаголе, Яе, Белогорском, Зеленогорском, Промышленной. На их строительство и оснащение из регионального бюджета было направлено более 10 млн рублей. Всего в Кузбассе для санавиации доступно 22 площадки.