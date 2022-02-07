В Новокузнецке члены общественного экологического совета отправились на промышленное предприятие в Кузнецком районе. Новокузнецкий алюминиевый завод производит 220 тыс. т алюминия в год. Но экология для РУСАЛа – в приоритете. Это правило ввел еще основатель компании, бизнесмен и общественный деятель Олег Дерипаска. Так ли это до сих пор? Как работает завод в период НМУ, выясняли общественники.

Кабинет диспетчера – первый пункт на пути общественного совета. Здесь регистрируют каждое действие на заводе. О режиме неблагоприятных метеоусловий должно быть известно каждому заводчанину. Ведь, если погода, как сейчас, капризная, нужно менять условия работы в соответствии с введенным режимом – сделать всё необходимое, чтобы снизить объем выбросов в атмосферу, приостановить продувки и чистку оборудования, ремонтные работы. Газоочистные установки должны работать в полную силу, согласно технологической инструкции.

Одно из последних изменений – в электролизном производстве. Согласно природоохранной программе НкАЗа, уже сейчас построили две сухие газоочистки, третья – в работе, на эффективные технологии «ЭкоСодерберг» и «Предварительно обожжённый анод» перевели 212 электролизёров. Для большей эффективности сухие газоочистки комбинируют с газоочистками «мокрого» типа. Результат фиксируется в режиме реального времени.

В октябре 2021 года активность РУСАЛа по снижению выбросов в атмосферу высоко оценило руководство федерального проекта «Чистый воздух». И сейчас, после двухчасового рейда на НкАЗ, вопросов к алюминщикам у общественников тоже не осталось.