На вопросы журналистов ответили первый заместитель губернатора – председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин, заместитель губернатора Андрей Панов, начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Евгений Бойко, главный инженер проекта строительства Крапивинской ГЭС АО «Ленгидропроект» Александр Жевлаков и заместитель главного инженера АО «Ленгидропроект» Виталий Иванов.

Как пояснил председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин, сейчас АО «Ленгидропроект» завершает разработку материалов «Оценки воздействия на окружающую среду завершения строительства Крапивинской ГЭС на реке Томь (ОВОС)». Предварительные выводы, сделанные проектировщиками, подтверждают положительное воздействие водохранилища Крапивинской ГЭС на социальную, экологическую и экономическую сферы не только Кузбасса, но и соседней Томской области.

Как отмечают специалисты, положительные моменты при завершении строительства Крапивинского гидроузла – исчезновение потенциально опасного недостроенного объекта на территории Кузбасса, создание большого запаса пресной воды, дополнительная защита от наводнений в период паводка на территориях, находящихся ниже гидроузла, выработка экологичной электроэнергии, обеспечение судоходных уровней в реке ниже гидроузла. Строительство и реконструкция очистных сооружений выше гидроузла благотворно повлияет на экологию. Кроме того, будет стимулироваться экономическое развитие региона – малого и среднего бизнеса, туризма, дорожной сети и транспорта, будут создаваться новые рабочие места.

Завершающим этапом разработки ОВОС станут общественные слушания, которые пройдут в феврале. Замечания, предложения и комментарии жителей будут собираться, регистрироваться и тщательно анализироваться. На все поступившие вопросы будут предоставлены аргументированные ответы. Информация о сроках и месте доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, о дате и месте проведения общественных слушаний опубликована в СМИ.

В случае принятия решения о достройке Крапивинской ГЭС строительство будет проходить в соответствии с проектной документацией после получения положительного заключения государственной экспертизы федерального уровня.

Замгубернатора Андрей Панов отметил, что в зону проектируемого Крапивинского водохранилища попадают 9 лицензионных участков, из них 3 поисковых на золото, 5 угольных и один по добыче общераспространенных полезных ископаемых. Он подчеркнул, что по золоту уже выданные лицензии предполагают только геологическое изучение территории. Добыча там не начиналась, для этого необходимо получать лицензии на добычу. В Сибнедра направлена информация о попадании этих территорий в зону затопления, чтобы исключить выдачу добычных лицензий на данных участках.

Как отметили проектировщики, в пользу принятия решения о завершении строительства Крапивинской ГЭС существует целый ряд обстоятельств. Прежде всего, мировым сообществом взят курс на снижение углеродного следа экономики, что означает снижение объема выбросов углекислого газа на единицу продукции, производимой промышленностью. Переход промышленных предприятий на использование электроэнергии, производимой без или с минимальным значением сжигания ископаемого топлива – одна из эффективных мер в этом отношении. Параметры Крапивинской ГЭС соответствуют утвержденным Постановлением Правительства РФ критериям проектов устойчивого, в том числе зеленого развития в Российской Федерации, и целям, указанным в декларации «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

Предусмотрен максимально возможный объем мероприятий по предотвращению или компенсации прогнозируемого ущерба. При этом максимально учтен опыт других подобных объектов, например, введенной в эксплуатацию в 2019 году Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области.

В частности, планируется расширение сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в зонах влияния Крапивинского водохранилища – их площадь будет увеличена более чем на 43 тысячи га. На этих территориях предполагается не только создать условия для сохранения и восстановления популяций редких видов растений и животных, но также организовать резерваты для размножения промысловых видов, например рыб, которые будут регулярно пополнять общедоступные для охоты и рыбалки территории. Подготовка территории к затоплению предусматривает лесовосстановление на нарушенных иными природопользователями территориях Кузбасса. Намечен еще целый ряд мероприятий, в том числе строительство природоохранных кордонов и базы при Кемеровском госуниверситете для продолжения регулярных наблюдений за животным и растительным миром.