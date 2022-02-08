Сергей Цивилев поздравил лучших ученых Кузбасса

В канун празднования Дня российской науки прошло чествование кузбасских ученых. На торжественный прием в администрацию правительства Кузбасса пригласили исследователей, которые внесли значительный вклад в развитие кузбасской, отечественной и мировой науки: ученых в области горного дела, углехимии, металлургии, материаловедения, филологии, истории, физики, математики, биологи, культурологии и агроинженерии – всего 34 человека.

«От вас зависит будущее Кузбасса. Сейчас в регионе созданы все условия для развития науки – модернизируются вузы, открываются современные исследовательские лаборатории. Различным секторам экономики требуются новейшие технологии, разработанные местными учеными, адаптированные под особенности Кузбасса, которые позволят раскрыть его потенциал, сделать более конкурентным на мировом рынке. Для привлечения молодых ученых создаем и социальную, спортивную, туристическую инфраструктуру, чтобы вам было интересно и комфортно здесь жить», – подчеркнул в приветственном слове губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

За заслуги в области науки и техники почетного звания Лауреат премии Правительства Российской Федерации удостоены доктор технических наук, профессор, заслуженный эколог РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ Тамара Краснова и доктор химических наук, профессор, академик Российской академии наук Зинфер Исмагилов.

Зимфер Исмагилов стал лауреатом премии «Глобальная энергия» 2021 года, он победил в номинации «Традиционная энергетика»: за фундаментальный вклад в химию углеродных материалов, гетерогенный катализ и борьбу с изменением климата. А Тамара Краснова экспериментально и теоретически обоснована возможность и эффективность обеззараживания воды техническим гипохлоритом натрия взамен взрывоопасного хлора.

Также на губернаторском приеме звание «Почетный профессор Кузбасса» было присвоено Юрию Журавлеву (КемГУ), Виктору Маркову (КемГИК) и Аркадию Торгунакову (КемГМУ).

Кроме того, губернатор отметил заслуги кузбасских ученых областными наградами: Орденом почета Кузбасса, медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени», «За служение Кузбассу», «За веру и добро», Почетным знаком «Золотой знак Кузбасс».

Победителям областных конкурсов, проведенных в рамках мероприятий деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс», вручили целевые премии правительства Кузбасса.

С 1 февраля в области стартовали Дни науки Кузбасса. В течение двух недель запланировано проведение более чем 300 мероприятий. В этом году центральная тема – интеллектуальная собственность.

В рамках Дней науки в Кузбассе – 2022 награды за перспективные идеи, инновационные разработки и прорывные проекты получат 304 кузбасских ученых, из них 103 – награды регионального правительства и губернатора Кузбасса. Будут вручать премии за защиту кандидатских и докторских диссертаций, а также за научное руководство лицам, защитившим диссертации. В этом году такие награды получат 136 ученых, это на 38 больше, чем 2021 году.

В рамках Дней науки в каждом вузе и научной организации запланированы торжественные мероприятия с обеспечением мер безопасности в условиях пандемии, но с минимальным количеством очно присутствующих гостей. Для широкой аудитории организована онлайн-трансляция научных и научно-популярных лекций. Часть очных мероприятий перенесены на более поздние сроки. К примеру, научный форум по интеллектуальной собственности пройдет в апреле 2022 года.