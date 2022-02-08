Ключи от новых квартир получили 17 междуреченских семей

Первыми новоселами в современной сейсмоустойчивой девятиэтажке стали дети-сироты и переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Всего в доме 54 квартиры, все они выполнены под ключ и готовы к заселению. Прилегающая территория благоустроена. В шаговой доступности – школа, детская больница, поликлиника, городской стадион, парк культуры и отдыха, магазины продуктов и предметов первой необходимости.

«Это уже второй многоквартирный дом, который сдается в Междуреченске за 3 месяца. В декабре в аналогичную девятиэтажку заселились 38 семей льготников. Город с опережением выполняет программу переселения из аварийного жилья. Стояла задача до 2025 года переселить 37 семей. Но условия жизни в некоторых помещениях были не просто плохими, а опасными, поэтому людям досрочно предоставляют жилье, и в этом году Междуреченск должен полностью завершить программу», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По информации главы Междуреченска Владимира Чернова, в этом году еще две семьи улучшат бытовые условия. Им будут предоставлены двухкомнатная и трехкомнатная квартиры, площадь которых соответствует ранее занимаемой.

Всего с 2019 года в рамках программы в Междуреченске переселены 35 семей из 20 домов. Из них 10 собственников получили выплаты по выкупной стоимости и 6 семей получили жилье на вторичном рынке. На эти цели израсходовано более 66 млн рублей из бюджетов всех уровней.

Напомним, с 2019 по 2021 год из аварийного жилья переселили более 11 тыс. кузбассовцев.