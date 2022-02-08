На сегодняшний день в регионе на дистанционном мониторинге продолжают лечение 22 154 пациента с ОРВИ и коронавирусом. Все они получили необходимые препараты.

«С начала волны штамма “омикрон” в Кузбассе бесплатными медикаментами для лечения коронавируса обеспечены 33 178 пациентов. Для сравнения, за весь прошлый год получили лекарства 77 тыс. человек. Подъем заболеваемости настолько резкий, что 50 % от прошлогоднего обеспечения выполнено за минувшие недели. В том числе за счет привлечения волонтеров медицинского колледжа со 158 до 351 увеличено количество бригад по доставке медикаментов», – сообщил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Для оказания кузбассовцам медпомощи на дому используются 613 автомобилей: 414 единиц техники медицинских организаций, еще 150 машин выделили муниципалитеты. В связи с ростом числа заболевших, в том числе среди водителей, для оперативной доставки лекарств в Кемерове и Новокузнецке дополнительно привлекли таксомоторные парки, которые предоставили 35 такси. Также в работе задействовано 15 личных автомобилей медицинских работников.

Также Алексей Цигельник напомнил об изменениях с 4 февраля 2022 года порядка амбулаторного лечения пациентов. Так, отменен карантин для тех, кто контактировал с больными COVID-19. Больничный лист после 7 дней лечения при условии хорошего самочувствия пациента закрывают без контрольного теста (ПЦР или ИХА) и посещения поликлиники (дистанционно). Если человек считает, что вылечился уже на 4–5 день и готов выйти на работу, требуется подтверждающий ПЦР-тест. Если пациент еще болеет, больничный продлят также дистанционно. С 1 января работодателям автоматически передаются электронные больничные, бумажные листки нетрудоспособности не выдаются.