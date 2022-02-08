В КузГТУ открылся современный роботизированный центр

Инжиниринговый центр промышленной робототехники начал работу на базе Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева. В открытии принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Кузбасс – промышленный регион, на современных предприятиях активно внедряют роботизированную технику для автоматизации производства. Это формирует спрос на специалистов, которые могут ею управлять и обслуживать. Мы создаем все необходимые условия для их успешного развития и ждем на работу в кузбасских компаниях», – сказал Сергей Цивилев.

Современные промышленные роботы в учебном процессе – важнейшее условие подготовки квалифицированных специалистов-робототехников. Открытие инжинирингового центра промышленной робототехники решает эту задачу.

Центр будет работать по трем основным направлениям: научное сопровождение роботизации существующего машиностроительного производства, автоматизированное проектирование и программирование роботизированных технологических комплексов, подготовка и повышение квалификации специалистов роботизированной сварки.

Кроме научной деятельности здесь будут идти занятия для студентов направления подготовки «Машиностроение». Новый центр обладает необходимой технической базой для практических занятий по таким дисциплинам, как «Робототехника» и «Робототехнические системы».

Внедрение роботизированных технологий успешно идет на машиностроительных предприятиях Кузбасса. Роботов используют «Кемеровохиммаш», «ОКС», «Агромаш», «Анжеромаш» и другие производства. В первую очередь роботизируются операции сварки: 80 % всех роботов, работающих на российских заводах, заняты на сварочных работах. Это позволяет использовать технику на местах с вредными и опасными условиями труда, качество сварки значительно повышается за счет стабилизации процесса, увеличивается производительность труда. В КузГТУ в 2017 году в рамках направления подготовки магистров «Автоматизация технологических процессов и производств» открыта образовательная программа «Роботы и робототехнические системы». Уже пять выпусков магистров по этой программе успешно работают по специальности на заводах Кузбасса.