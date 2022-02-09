В регионе сняты некоторые меры по противодействию коронавирусу. Распоряжение об этом опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.

Так, в Кузбассе больше не нужно предъявлять QR-код, сертификат о прививке или справку об отрицательном ПЦР-тесте при посещении общественных мест и мероприятий.

Физкультурные и спортивные мероприятия в Кузбассе могут проходить со зрителями при заполняемости не более 70 % от пропускной способности спортивного сооружения.

Кроме того, временно сняты ограничения на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00.