Сергей Цивилев: будем усиливать поддержку молодых специалистов-медиков в Кузбассе

Насколько привлекательны больницы Кузбасса для молодых специалистов и как в здравоохранении региона решается кадровый вопрос, обсуждалось на заседании штаба под руководством губернатора Сергея Цивилева. С 2019 года в регионе действует программа поддержки медработников. За это время 1378 специалистов получили выплаты на сумму 484 млн рублей.

«Минздраву Кузбасса совместно с главными врачами больниц и представителями профильных учебных заведений необходимо проанализировать все те решения, которые мы приняли по поддержке молодых медиков, посмотреть, как они отразились на трудоустройстве специалистов, что нужно изменить, улучшить. Мы готовы дальше совершенствовать поддержку, вводить дополнительные меры, менять законодательство. Важно, чтобы молодым специалистам хотелось оставаться в больницах региона и заниматься здоровьем наших жителей», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Программа поддержки для привлечения и удержания в регионе молодых кадров постоянно расширяется. Так, с 1 марта 2019 года по 1 млн рублей получают при трудоустройстве врачи дефицитных специальностей; с апреля 2020 года по 500 тыс. рублей – на терапевтические и педиатрические участки; с июля 2021 года по 500 тыс. рублей – в выездные бригады скорой помощи; с апреля 2020 года за наставничество – по 50 тыс. рублей среднему медперсоналу; с июля 2021 года – 100 тыс. рублей среднему медперсоналу по приему и передаче вызовов скорой помощи.

Медицинские учебные заведения открывают больше целевых мест. Студентов, которые учились по целевому набору, по окончании медицинского университета Минздрав Кузбасса распределит на работу в больницы и поликлиники региона, где они должны будут отработать три года.

Сегодня квота целевого приема на программы специалитета Кемеровского медуниверситета (лечебное дело, стоматология, педиатрия, медико-профилактическое дело, фармация) составляет 65 %. Если в 2019 году из 420 мест 243 были целевые, то в 2021 году из 654 мест целевых – 425.

По информации ректора Кемеровского медуниверситета Татьяны Попонниковой, половина выпускников специалитета после окончания вуза устраиваются на работу в медорганизации региона, остальные продолжают учебу в ординатуре. Количество бюджетных мест в ординатуру за последнее время увеличено в пять раз, все они целевые. Основным заказчиком целевого приема в ординатуру является Минздрав Кузбасса, поэтому почти все выпускники-ординаторы устраиваются в больницы региона.

Также ежегодно увеличивается число бюджетных мест в Кузбасском медицинском колледже с 2150 мест в 2019 году до 2520 в 2021 году. В среднем 80 % выпускников трудоустраиваются. До 2020 года только 44 % из них шли в медицинские организации государственной системы здравоохранения Кузбасса, большая часть – в частные и ведомственные медорганизации.

«С введением мер поддержки ситуация стала меняться. В 2021 году 62% выпускников специальности “Лечебное дело” пришли в государственную систему здравоохранения. Выпускник медколледжа может получить до 1 млн 750 тыс. рублей выплат с необходимостью отработки от 3 до 5 лет», – отметила директор Кузбасского медицинского колледжа Ирина Иванова.

Как отметила начальник отдела кадров Минздрава Кузбасса Лилия Ганиева, на сегодняшний день наметилось снижение дефицита врачей и среднего персонала в медорганизациях региона. Специалисты также отмечают, что с 2019 года коллективы кузбасских больниц стали «молодеть» – увеличивается количество сотрудников в возрасте до 36 лет. Это результат тех мер поддержки, которые введены в регионе. На период пандемии для помощи врачам сформирован резерв из 6513 студентов-медиков. Все они застрахованы, вакцинированы, им по итогам месяца будет произведена материальная помощь от 6 до 10 тыс. рублей – стипендия вуза и 11,5 тыс. рублей – выплата от региона. При распределении в другие города предоставляется бесплатное жилье и транспорт. Еще 1070 студентов и ординаторов трудоустроены в больницы региона.