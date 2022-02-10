В Кемеровском муниципальном округе открылся новый детский сад «Лесная сказка»

Новый детский сад с бассейном в селе Верхотомском рассчитан на 125 детей. Основным направлением его работы станет экологическое воспитание. Для этого здесь обустроены метеоплощадка, экологический кабинет, а в группах – экоуголки.

«Это двадцатый детский сад, построенный в Кузбассе по нацпроекту “Демография”. Важно, что такие современные развивающие детсады возводят в сельских территориях. Благодаря экологической направленности “Лесной сказки” малыши с детства будут узнавать природу, учиться любить и беречь ее. А бассейн, спортзал, соляная и сенсорная комнаты позволят поддерживать здоровье ребят», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

В экологическом кабинете ребята смогут собирать обучающие конструкторы, которые работают на основе света, соли и ветра. Предусмотрены уголки экспериментирования с оборудованием для первых физических и химических опытов. Биосистема позволит опытным путем изменять условия среды обитания растений.

В детский сад закупили игрушки для ребят всех возрастных групп, игровые пособия и удобную мебель, детские интерактивные парты. Интерьер групп и коридоров выдержан в единой тематике природной направленности, каждая группа имеет свой индивидуальный дизайн.

На первом этаже разместятся группы для детей младенческого, раннего и младшего дошкольного возрастов, бассейн и пищеблок. На втором этаже – группы среднего и старшего дошкольного возраста, зал для спортивно-музыкальных занятий с интерактивным полом «Магиум», медкабинет.

В двухэтажном здании общей площадью более 2,8 тыс. кв. м завершены все строительно-монтажные работы, установлена охранно-пожарная сигнализация. Специалисты благоустроили прилегающую территорию, установили уличные детские площадки.