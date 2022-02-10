Строительство и реконструкция объектов здравоохранения – в приоритете

В Кузбассе идет активное строительство и реконструкция социальных объектов. Особое внимание уделяется учреждениям здравоохранения. По данным регионального Минстроя, за последние 3 года в регионе построено и капитально отремонтировано 16 медорганизаций, в 6 из них реконструкция завершится в 2022 году.

«Медицинская инфраструктура развивается, мы строим новые и модернизируем действующие объекты здравоохранения, медучреждения оснащаются необходимым оборудованием. Все это делается для того, чтобы медицинская помощь становилась доступнее жителям региона. Особенно важно развивать высокотехнологичную помощь не только в больших, но и в малых населенных пунктах Кузбасса», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

При проектировании и строительстве объектов здравоохранения внимание обращается на их специфику, оснащение современным медоборудованием. Применяются особые строительные конструкции и отделочные материалы. В новых зданиях есть все необходимое для комфортной работы персонала и для пациентов.

Так, в 2019 году в деревне Береговая Кемеровского муниципального округа начал работать фельдшерско-акушерский пункт, введен в эксплуатацию корпус кардиологического центра в Кемерове. В 2020 году в микрорайоне № 7Б Кемерова открылась новая детская поликлиника.

В январе 2021 года в Новокузнецке начала работу новая поликлиника онкодиспансера, рассчитанная на 250 посещений в день. Лечебное учреждение общей площадью 3,6 тыс. кв. м имеет цитологическую службу для выявления злокачественных клеток. Теперь в поликлинике возможно использование современных и качественных методов рентгеновского исследования, включающих магнитно-резонансную и компьютерную томографию, работает радиологическое и химиотерапевтическое отделение для продолжения лечения в рамках комбинированной терапии.

Мощнейшим медицинским центром стал комплекс инфекционной больницы № 8 в Новокузнецке, введенный в эксплуатацию в 2021 году. Сейчас здесь оказывают помощь взрослым и детям. Медицинское учреждение состоит из 12 зданий общей площадью 27,8 тыс. кв. м и рассчитано на 90 койко-мест. Лаборатории и диагностические службы оснащены всем необходимым оборудованием.

К концу 2022 года планируется завершить строительство городской многопрофильной больницы Междуреченска. Здание будет состоять из 2 блок-секций – от 2 до 8 этажей. Общая площадь составит более 20 тыс. кв. м. Современная многопрофильная больница – это комплекс подразделений, выполняющих различные функции с привлечением для работы не только медицинских работников, но и высококвалифицированного инженерно-технического персонала.

Также в Кемерове завершится капитальный ремонт Кемеровской городской клинической поликлиники № 5, а в Киселевске – здания медицинского назначения для поликлиники № 3 и детской поликлиники № 4. Всего в новых условиях начнут принимать пациентов 6 поликлиник и больниц.

Сейчас в стадии проекта находятся еще 6 медицинских учреждений, реконструкция и строительство которых запланированы на 2022 год. Это строительство комплекса инфекционной больницы в Кемерове, поликлиники в Орджоникидзевском районе Новокузнецка, капремонт Киселевской городской больницы, Промышленновской поликлиники, диагностического центра и поликлиники Междуреченской городской больницы, а также капитальный ремонт фасада и кровли кардиоцентра в Кемерове.